José Cristóbal Islas lidera la primera ronda de la VII Copa Multimedios

GPM en Monterrey. José Cristóbal Islas firma una primera sólida ronda en el Club de Golf Valle Alto. (Jorge Reyes)

José Cristóbal Islas se posicionó del liderato en la primera ronda de la VII Copa Multimedios, tras firmar tarjeta de 64 golpes (-7) en el Club de Golf Valle Alto en Monterrey, este evento es el cuarto de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que reparte puntos de ranking mundial (OWGR).

Islas apenas saca un golpe de distancia al colombiano Nicolás Quintero (65) y dos a un grupo de cinco competidores, entre los que se encuentran José de Jesús Rodríguez, el más ganador en la historia de la GPM (11 triunfos) y el estadounidense Joel Thelen, campeón de este torneo en 2024.

José Cristóbal Islas tuvo una ronda destacable que incluyó seis birdies y un eagle en el hoyo 9, pero cometió un bogey en el 10 y no pudo entregar tarjeta limpia.

El originario de Pachuca, Hidalgo, que ya ha ganado en la GPM tras triunfar la temporada anterior de la GPM en el Mexico City Open y en el Amanali Classic, sabe que puede sumar otra victoria a su historial si se mantiene constante en el retador campo Valle Alto en Monterrey.

“Me sentí muy bien, muy tranquilo; le pegué muy bien y al final salieron las cosas. Siento que la clave fue mantenerme muy paciente y apegado a mi plan de juego. Este es un gran torneo, es de los mejores fields que me ha tocado ver, lo cual como jugador me motiva”, señaló Islas.

Tras su recorrido de 65 golpes (-6) el colombiano Nicolás Quintero dijo: “Le pegué bastante bien y cayeron los putts; siento que eso fue fundamental”, al terminar satisfecho con su desempeño.

Estratégico. Álvaro Ortiz se localiza entre los 11 mejores de la competencia en el Club de Golf Valle Alto. (Foto especial)

Enfrascados en el tercer sitio están: José de Jesús Rodríguez (MEX), Federico Gutiérrez (MEX), Alejandro Alonso (MEX), Sebastián Vázquez (MEX) y Joel Thelen (EU) el campeón defensor, todos con 66 golpes (-5).

Álvaro Ortiz, undécimo

El jalisciense Álvaro Ortiz, jugador del Korn Ferry Tour también compite en este torneo y firmó ronda de 68 (-3), colocándose en el undécimo sitio de la tabla.

Mientras el estadounidense Kyle Stanley, dos veces ganador en el PGA Tour, concluyó con 73 golpes (+2), ubicándose en el lugar 53..