Pachuca vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Play-In de la Liga MX

Pachuca y Pumas juegan hoy en partido correspondiente al Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro de hoy: horario, alineaciones y dónde puedes verlo en vivo.

El estadio Hidalgo será el escenario en donde el Club Universidad Nacional intentará mantenerse con vida en la lucha por un boleto que le dé el pase a la Liguilla de la primera división del futbol mexicano.

Los Tuzos apuestan por una reconfiguración de última hora con Esteban Solari en el banquillo. El técnico argentino llega con apenas unos días de trabajo para intentar corregir un cierre que se les desplomó entre derrotas, que buscan revertir en esta llave de repechaje.

Los dirigidos por Efraín Juárez se aferraron al Play In en la última jornada con una victoria ante Cruz Azul, sumando dos victorias consecutivas y siete anotaciones en el cierre del torneo.

Pumas afrontará el Play In con un plantel profundamente mermado, una situación que complica su aspiración de avanzar en territorio ajeno. El equipo no contará con José Juan Macías y Guillermo Martínez debido a lesiones de larga duración.

Tampoco estará disponible Adalberto Carrasquilla por suspensión. A esta lista se suman las ausencias de Pedro Vite y Ángel Azuaje por compromisos con sus selecciones nacionales. La buena noticia es que Keylor Navas si podrá jugar, a pesar de no cumplir con la recomendación de descanso posterior a su actividad con Costa Rica.

Pachuca terminó noveno con 22 unidades luego de un cierre complicado que los dejó con cinco encuentros sin ganar y un total de 216 minutos sin marcar. Pumas aparece décimo con 21 puntos, su mejor ubicación en siete jornadas, con un repunte ofensivo notorio pese a la cantidad de ausencias.

El historial de resultados entre Tuzos y Pumas en torneos cortos está completamente equilibrado. Son 66 duelos con 19 triunfos por lado y 28 empates. Esta será la sexta ocasión en que se miden en eliminatoria con un ligero margen para los auriazules, que ha superado tres series contra dos de Pachuca. En el Apertura 2025, los Tuzos ganaron 2-3 en CU.

Los antecedentes inmediatos muestran duelos cerrados con marcadores que se alternan y un reciente triunfo universitario en penales dentro del propio Play In.

¿A qué hora juegan Pachuca vs Pumas hoy?

El partido está programado para este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Pumas?

El juego se podrá ver en Fox One y Caliente TV.

Alineaciones probables Pachuca vs Pumas

Pachuca: Carlos Moreno; Brian García, Sergio Barreto, Eduardo Bauerman, Jorge Berlanga; Alan Bautista, Pedro Peraza, Luis Quiñones, Victor Guzmán; Robert Kenedy y Enner Valencia.

Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Rodrigo López, Alfonso Monroy, Alan Medina; Álvaro Angulo, Pablo Bennevendo, Nathan Silva; José Luis Caicedo, Jorge Ruvalcaba y Santiago López