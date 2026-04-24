México gana preseas de plata y bronce en Copa del Mundo de Ciclismo en Nilai, Malasia

Copa del Mundo UCI en Nilai. Yareli Acevedo (i) en el podio de premiación junto Anita Yvonne Stenberg y Lara Guillespie en Malasia. La mexicana ya suma su cuarta medalla de la temporada en las Copas del Mundo UCI. (COM)

Yareli Acevedo sigue sumando medallas en las Copas del Mundo de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI). Este viernes la mexicana conquistó una presea de plata en la prueba de Eliminación en el evento que se llevó a cabo en Nilai, Malasia.

Sin embargo, la medalla de Acevedo no fue la única del representativo mexicano, el equipo integrado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaino cosechó presea de bronce en la prueba de Velocidad por equipos, al ganar el heat a las polacas Marlena Karwacka, Nicola Seremak y Nikola Sibiak.

Copa del Mundo UCI. El equipo mexicano de velocidad (d) en el podio de premiación en Nilai, Malasia. (COM)

La medalla de oro en la prueba de Eliminación fue para la noruega Anita Yvonne Stenberg y la de bronce para la irlandesa Lara Guillespie, en la prueba en la que participaron 23 ciclistas.

En la final de Velocidad femenil por equipos, el triunfo fue para el equipo de China, la medalla de plata para el equipo de Países Bajos y el bronce para el de México.

Yareli Acevedo ya suma su cuarta medalla de la temporada en el Serial Copas del Mundo: En Perth, Australia, ganó oro la prueba de Eliminación y bronce en la Madison junto a la subcampeona mundial Sofía Arreola.

En la Copa del Mundo UCI en Hong Kong, la campeona mundial en Santiago 2025, obtuvo medalla de bronce en el Omnium y ahora en Nilai, Malasia cosechó presea de plata en la Eliminación, en una prueba llena de dramatismo y estrategia de principio a fin.

Las Copas del Mundo de la Unión de Ciclismo (UCI) otorgan puntos de ranking para el Campeonato Mundial de Pista Tissot UCI 2026 que se celebrará en Shanghái, China, en octubre.