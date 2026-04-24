Chivas vs Toluca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil (X: Chivas Femenil - Toluca Femenil)

El Estadio Akron se viste de rojo y blanco este viernes 24 de abril de 2026. Las Diablas llegan al complejo ubicado en Zapopan en la jornada 17 del Clausura 2025-2026 de la Liga MX Femenil para pelear el cuarto puesto de la tabla general del torneo femenil de futbol mexicano.

En la jornada 17 de la Liga MX se definirá el liderato y el acomodo de los equipos en la tabla, y Chivas quiere ascender para entrar en una posición privilegiada de la liguilla, solo por detrás de Tigres, con 33 puntos, mientras que, desde el infierno, las Diablas les pisan los talones con 32 puntos.

El partido de hoy en Jalisco será decisivo en una liguilla que se torna cada vez más caliente: en una sola apuesta, hoy en el Akron, Toluca avanza y asegura su puesto, o se desplaza si el resultado de Cruz Azul Femenil es positivo.

Chivas vs Toluca Femenil: horario del partido de hoy en la jornada 17 de la Liga MX

Chivas Femenil cierra la fase regular del Clausura 2026 con su boleto a liguilla asegurado desde hace varias semanas, pero aún tiene una ambición pendiente: quedarse con el cuarto lugar de la tabla general e intentará lograrlo frente a Toluca Femenil en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México).

Chivas ya tiene la lista de convocadas para el partido de hoy frente a Toluca Femenil e intentarán mantener su invicto como locales en el torneo, además del cuarto lugar de la tabla.

Las 21 convocadas por Antonio Contreras para el juego de esta noche en la casa del Rebaño Sagrado serán Blanca Félix, Celeste Espino, Damaris Godínez, Cristina Ferral, Natalia Villarreal, Samantha López, Casandra Montero, Jaqueline Rodríguez, Gabriela Valenzuela, Isabela Esquivias, Eva González, Yamile Franco, Joselyn De la Rosa, Mayra Pelayo, Carolina Jaramillo, Denise Castro, Viridiana Salazar, Jasmine Casarez, Joseline Montoya, Adriana Iturbide y Alicia Cervantes, de acuerdo con la página oficial de Chivas Femenil.





Dónde y cómo ver en vivo el Chivas vs Toluca Femenil este viernes 24 de abril

El partido de este viernes 24 de abril de 2026, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX Femenil entre el Club Guadalajara y el Club Toluca FC, será transmitido completamente en vivo a través de FOX ONE.

Además, Tubi se ha convertido en la “casa del futbol femenil” en México al transmitir en vivo y de forma gratuita los partidos como local de 10 equipos de la Liga MX Femenil, entre los que se encuentra Chivas Femenil.

Por su parte, las jugadoras y cuerpo técnico del Toluca Femenil ya se encuentran en Jalisco para el partido de esta noche en el Akron, después de tener una tarde intensa de preparación para el cierre regular del torneo de la Liga MX Femenil.