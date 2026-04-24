América vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

América vs Pachuca Femenil Las Águilas reciben a Las Tuzas en el Estadio Ciudad de los Deportes este viernes 24 de abril (Crónica Digital)

Club América Femenil y Pachuca protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes: horario y dónde ver en vivo.

Este viernes se disputa la última fecha de la temporada del futbol mexicano femenil y comienza a definirse la Liguilla. Las Águilas tienen que ganar en casa si quieren mantener la esperanza de quedarse con el liderato general, a la espera del resultado del Rayadas en el Clásico Regio.

En tanto, Las Tuzas quieren empatar en puntos a las azulcremas y superarlas por diferencia de goles para quedarse con el subliderato en la clasificación.

Previa y pronóstico América vs Pachuca Femenil | Partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Ángel Villacampa vienen de jugar dos partidos amistosos ante equipos brasileños, con un registro de un par de derrotas, una de ellas por goleada de 8-0 ante Corinthians.

En la Liga MX, Club América tiene una racha de seis partidos consecutivos con victoria, resultados que la posicionan con 39 puntos en el segundo puesto de la tabla general, con una marca de 12 victorias, tres empates y sólo una derrota.

El equipo donde milita Charlyn Corral puede presumir que es la mejor ofensiva del torneo Clausura 2026 con 44 goles anotados en 16 fechas. Por el momento están ubicadas en la tercera posición con 36 puntos y con sólo dos derrotas en lo que va del campeonato.

En los antecedentes entre ambos equipos, Las Tuzas han ganado tres de los últimos cinco partidos, pero en su última visita al Estadio Ciudad de los Deportes cayeron 2-0 ante Las Águilas. El pronóstico de hoy es de un empate.

¿A qué hora juegan América Femenil vs Pachuca Femenil hoy?

El partido inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido América Femenil vs Pachuca Femenil?

El partido sí va por TV abierta. Lo podrás ver por canal nueve, VIX y en el canal de Youtube de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables América Femenil vs Pachuca Femenil

América: Itzel Velasco; Alba Torres, Chidinma Okeke, Jana Gutiérrez, Arantza Segura; Nancy Antonio, Alexa Soto, Gabriela García; Irene Guerrero, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

Pachuca: Alejandría Godínez; Kenti Robles, Osinachi Ohale, Fabiola Ibarra, Jocelyn Orejel; Mariana Cadena, Andrea Pereira, Julia Valadez; Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Nina Nicosia.