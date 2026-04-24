José Cristóbal islas, líder solitario en el Caliente.mx Open en Tijuana

Caliente.mx Open. José Cristóbal Islas está jugando buen golf en el Club Campestre de Tijuana. (Jorge Reyes)

Con un segundo recorrido de 66 golpes y suma de -12, el mexicano José Cristóbal Islas se quedó solitario en la punta del torneo Caliente.mx Open que corresponde a la novena fecha de la Gira Profesional Mexicana, con sede en el Club Campestre de Tijuana.

Pese a la consistencia de Islas, detrás a un golpe de distancia le acecha su connacional Cristian Romero después de ronda de 66 y acumulado de -12 golpes.

José de Jesús Rodríguez, quien hizo la mejor ronda de día con 61 (-12) y empató récord de campo y Mauricio Figueroa con 67, suman 134 impactos (-10) para compartir el tercer sitio del torneo.

Cristóbal Islas, quién en su segundo recorrido se apuntó seis birdies por un bogey, dijo haberse sentido cómodo en el campo: “Me he sentido muy cómodo en el campo. La clave ha sido mantenerme paciente y aprovechar los hoyos donde se puede atacar”.

A falta de un recorrido para conocer el campeón Islas no se confía porque sabe que en el golf todo puede pasar. “Todavía falta una ronda muy importante. Hay muchos jugadores cerca y cualquier cosa puede pasar”, añadió.

El ocupante del segundo sitio Cristian Romero, quien se mantiene dentro de la pelea directa por el título mencionó: “Estoy contento en cómo he jugado estos dos días. El campo exige mucho y hay que mantenerse enfocado en cada tiro”, y desde su perspectiva, “todo puede cambiar mañana. La clave será mantener la calma”.

‘Camarón’ Rodríguez empata récord de campo

Certero. José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez empató récord de campo en el Club Campestre de Tijuana con ronda de 61 golpes. (ISABELA QUIROZ)

La nota destacada del viernes la dio José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, el guanajuatense máximo ganador de torneos en la GPM, firmó ronda de 61 (-11) para empatar el récor de campo impuesto en la edición 2019 del Abierto Mexicano de Golf por Gustavo Silva.

Rodríguez hizo una gran remontada respecto al jueves que firmó 73 golpes. El viernes tuvo recorrido limpio que incluyó nueve birdies y un eagle en el hoyo 17 para que con un total de -10 esté en el tercer sitio y sin descartarlo de la lucha por el título.

“Fue uno de esos días donde todo salió bien. Pegué buenos tiros y pude embocar varios putts importantes”, comentó Rodríguez.

Tres jugadores presionan desde el quinto sitio

Un grupo de tres jugadores ubicados en la quinta posición con –9 golpes está integrado por Rodolfo Cazaubón, el brasileño Rafael Becker y Jorge Villar, quienes se mantienen a solo tres golpes del liderato.

Mientras tanto, Alejandro Alonso, Alejandro Madariaga y Yael Chahin comparten el octavo sitio con -8 golpes. Con esos marcadores tan cerrados, todo indica que la ronda final de este sábado promete muchas emociones para conocer al campeón.

El torneo reparte una bolsa de 1 millón 800 mil pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), consolidándose como una de las etapas más relevantes en la recta final del calendario.