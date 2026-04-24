Monterrey vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver el Clásico Regio en vivo en Liga MX Femenil

Monterrey vs Tigres Femenil Rayadas buscan mantenerse invictas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Monterrey femenil recibe a Tigres Femenil en el Estadio BBVA para disputar la edición número 46 del Clásico Regio, en el marco de la jornada 17 el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

Este viernes 24 de abril Rayadas quiere cerrar la temporada con una victoria y así terminar como líderes generales para encaminarse a la Liguilla como el equipo favorito para llevarse el campeonato del futbol mexicano femenil.

Previa y pronóstico Monterrey vs Tigres Femenil: jornada 17 de la Liga MX Femenil

El equipo dirigido por Amandine Miquel acumula 16 partidos sin derrota, con la posibilidad de firmar su primera fase regular invicta. Un empate o triunfo en el Clásico Regio 46 bastará para lograrlo. A este partido llega con 40 puntos y 39 goles a favor.

En defensa, Rayadas también tiene qué presumir. La arquera Paola Manrique apenas ha recibido cinco goles en todo el torneo, cifra que la coloca cerca de romper el récord de menor cantidad de anotaciones permitidas en una campaña.

En ataque, Monterrey cuenta con Lucía García como referente goleadora con nueve tantos, respaldada por Christina Burkenroad y Emily Gielnik.

Del otro lado, Tigres llega con números competitivos en sus últimos cinco partidos, con tres victorias, un empate y una derrota, resultados que le han permitido a las Amazonas colocarse en la cuarta posición de la tabla general con 34 puntos, cifra que podría ampliar con una victoria hoy en el Clásico Regio y con ello aspirar a la tercer puesto de la clasificación.

El pronóstico apunta a un partido cerrado, con Monterrey ligeramente favorecido pero con un empate en el resultado final.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Tigres Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Tigres Femenil?

El partido podrá verse a través de ViX+, TUDN y Canal 9, opciones que ofrecerán cobertura completa de este enfrentamiento clave de la Jornada 17.

Alineaciones probables Monterrey vs Tigres Femenil

Rayadas: Paola Manrique, Daniela Monroy, Valeria del Campo, Carol Cázares, Alejandra Lua, Sofía Martínez, Diana Garcia, Fátima Servín, Valerie Vargas, Lucía Garcia y Christina Burkenroad.

Tigres: Cecilia Santiago; Natalia Villarreal, Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Alexia Delgado; Ana Seiça, Maricarmen Reyes, Jennifer Hermoso, Cristina Ferral; Diana Ordóñez, Thembi Kgatlana