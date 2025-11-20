Resumen y memes Pachuca vs Pumas: mejores momentos del partido de Play-In de la Liga MX

Keylor Navas El arquero de los universitarios recibió tres goles ante Pachuca en el Play IN

Pumas quedó eliminado otra vez, ahora en la fase e Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Esta vez fue Pachuca el equipo que recrudeció la crisis del Club Universidad Nacional, que suma 30 torneos sin ser campeón y aumentará a 15 años su sequía de títulos en la primera división del futbol mexicano.

El resultado del juego desató el festejo de la afición tuza. En paralelo, la frustración, molestia y tristeza de la afición universitaria; con ello aparecieron los memes, que siempre acompañan los tropiezos deportivos

¿Cómo quedó Pachuca vs Pumas en Play-In? Resumen del partido y memes

El conjunto dirigido por Efraín Juárez se plantó con seguridad desde los primeros minutos en el Estadio Hidalgo. Álvaro Ángulo comenzó los embates por la banda izquierda, provocando las primeras ocasiones de peligro de gol en compañía de los jóvenes Rodrigo López y Santiago López.

En un partido dinámico, los Tuzos comenzaron a emparejar el encuentro vía Oussama Idrissi. El futbolista neerlandés, nacionalizado marroquí, metió en problemas a la zaga defensiva de los universitarios, pero sin concretar el toque final que pudiera abrir el marcador.

Pumas suma otro sorteo sin ser campeón Los memes no perdonaron a los universitarios tras la derrota ante Pachuca

Ambos equipos decidieron probar con disparos de media distancia, poniendo a prueba a Carlos Moreno y Keylor Navas. Los guardametas respondieron con calidad y ahogaron el grito de gol de los seguidores en el estadio y de miles que siguieron la transmisión en vivo para conocer el resultado en tiempo real del Play-In, que al final fue de 3-1 a favor del conjunto hidalguense.

Goles del Pachuca vs Pumas

Al 33’, Enner Valencia tomó el esférico por la banda izquierda, con su potencia y desequilibrio encaró a Alfonso Monroy, se lo quitó con facilidad e impactó con violencia el balón rumbo al palo izquierdo de Keylor Navas, encajándolo en las redes y dejando sólo como estampa de compañía la estirada del arquero tico.

Seis minutos después Los Tuzos repitieron la dosis. Con la complacencia de la defensa del Club Universidad Nacional y del portero de la Selección de Costa Rica, Robert Kenedy pegó un zurdazo desde fuera del área que marcó el camino de la debacle de los dirigidos por Efraín Juárez y el segundo gol del partido.

Pachuca vs Pumas Play IN Memes del partido

Doblete de Robert Kenedy hunde a Pumas

Cuando los universitarios estaban mejorando en el segundo tiempo, presionando en cada espacio de la cancha y recuperando los balones, Kenedy decidió frenar las aspiraciones de Pumas. El delantero de Pachuca hizo buena mancuerna con Oussama Idrissi para ingresar al área y soltar un disparo a primer poste para liquidar el encuentro.

Pachuca vs Pumas memes El humero llegó tras la eliminación del equipo de Ciudad Juárez

Al 64, Pedro Vite aprovechó que Caicedo peinó el balón para descontrolar la marca de Los Tuzos y sólo tuvo que empujar el esférico para acortar el marcador. Sin embargo, después de la anotación Pachuca cerró filas para evitar cualquier susto en la recta final del encuentro, sellándonoslas así su pase a la siguiente fase del Play-in.