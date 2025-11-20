Sí juega Keylor Navas: alineación confirmada de Pumas para el Play-In ante Pachuca

Keylor Navas, el protagonista del Play-In: su presencia cambia el panorama para Pumas

A pesar de que diversas fuentes informaron que la FIFA recomienda al menos 48 horas de recuperación entre partidos oficiales, y Navas disputó un encuentro con Costa Rica apenas dos días antes, el arquero figura como titular en la alineación probable que se ha divulgado para el duelo ante Pachuca.

Para Pumas, su presencia cambia completamente el panorama: no solo aporta liderazgo, sino que podría ser factor determinante en un encuentro donde se juega el pase a la Liguilla.

Alineación de Pumas para enfrentar a Pachuca

Pumas saltaría al campo con un cuadro agresivo, combinando experiencia, jóvenes y, por supuesto, a su refuerzo estrella en la portería.

Portero: Keylor Navas

Además de: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, José Luis Caicedo, Alfonso Monroy, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Santiago López y Álvaro Angulo

Todos comandados por Efraín Juárez