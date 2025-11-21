Alexa Saldaña se mete a la pelea en el torneo WALA 2025

Torneo WALA en Tulum. La mexicana Alexa Saldaña es la mexicana mejor clasificada tras 36 hoyos jugados en el PGA Riviera Maya en Tulum. (Foto especia)

Alexa Saldaña se metió de lleno en la parte alta de la tabla tras la segunda ronda del Womens Amateur Latin America (WALA) que se juega en el PGA Riviera Maya en Tulum, la mexicana firmó ronda de 70 y con un acumulado de 142 (-2) está a solo dos impactos de un trío de líderes.

Saldaña ocupa la cuarta posición a la mitad de la competencia, por delante tiene a las colombianas María José Marín (71) y Daniela Paz (71) y a Emily Odwin (70) de Barbados con acumulado de -4 golpes en todos los casos.

Clarisa Temelo, campeona defensora, que firmó tarjeta de 73 golpes se encuentra en la novena posición con acumulado de 146 golpes (+2), pero no se desespera ya que desde un inicio dijo que disfrutaría la competencia. Para Temelo es la segunda ronda seguida con un golpe sobre par de campo.

Sus connacionales Isabel Amezcua y Regina Jiménez se ubican empatadas en la undécima posición con 148 (+4).

Mientras que Susana Olivares consiguió ascender posiciones tras una ronda de 71 (-1) y tiene un parcial de 149 (+5) que la ubica T16. Paloma Ibarra y Freya Sala empatan en la posición 21 con score de 150 (+6), mientras que María García se posiciona en el puesto 25 con 151 (+7).

María José Barragán y Regina Roldán cierran la clasificación de las golfistas mexicanas con 154 (+10) y 155 (+11), para ubicarse T33 y T37 respectivamente, entre un total de 60 jugadoras en el torneo WALA 2025.

Con 36 hoyos por jugar las representantes nacionales buscarán mejorar posiciones y meterse aún más en la pelea de cara al domingo en el desafiante campo de PGA Riviera Maya.