FIFA confirma partidos en Monterrey y Guadalajara del repechaje para el Mundial 2026

Estadio Akron y Estadio BBVA, sedes para el repechaje del Mundial 2026. Estos colosos de Chivas y Monterrey fueron seleccionados para albergar el Torneo Intercontinental de Repechaje, donde diversas selecciones buscarán un lugar en el Mundial 2026. Te damos todos los detalles.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Torneo Clasificatorio del Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial 2026.

Solo un par de las selecciones que disputen los encuentros, en el estadio de las Chivas y de Monterrey, podrán obtener su boleto a la Copa del Mundo.

¿Por qué fueron seleccionados el Estadio Akron y el BBVA para el torneo de repechaje intercontinental?

De acuerdo con lo anunciado por el presidente de la FIFA, las sedes para este torneo serán el Estadio Akron, en Guadalajara, y el Estadio BBVA, en Monterrey, mejor conocido como el “Gigante de Acero”, según información de RPP Noticias.

Ambos estadios cuentan con tecnología y capacidad para albergar eventos de esta magnitud, factor que influyó en que fueran considerados como sedes para estos duelos definitorios rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo serán los partidos en Guadalajara y Monterrey del repechaje para el Mundial ?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informo en conferencia de prensa, que habrá seis selecciones de cinco confederaciones disputando estos partidos para definir las dos plazas mundialistas.

Según información de La Vanguardia, los partidos que formarán parte del repechaje para el Mundial FIFA 2026 serán de eliminación directa, por lo que no habrá juegos de ida y vuelta entre los contendientes. Todos los encuentros que se disputarán en los recintos que pertenecen a Chivas y Rayados, serán únicos.

¿Cuándo se jugará el repechaje en Guadalajara y Monterrey?

Las selecciones que buscarán una de las dos plazas mundialistas se dividirán entre los estadios de Guadalajara y Monterrey, y disputaran este repechaje entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

El Estadio Akron recibirá a selecciones como Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo, mientras que el Gigante de Acero en Monterrey, albergará a las selecciones de Bolivia, Surinam e Irak, , de acuerdo con información de La Vanguardia.