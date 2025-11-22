José de Jesús Rodríguez se convierte en máximo ganador de la GPM con 12 títulos

Club de Golf Valle Alto. José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez gana su 12° título en la GPM tras un desempate de cuatro hoyos. (Jorge Reyes)

José de Jesús Rodríguez se convierte en el máximo triunfador de la Gira Profesional Mexicana (GPM) con 12 títulos, después de vencer en cuatro hoyos de desempate a José Cristóbal Islas en la VII Copa Multimedios que se jugó en el Club de Golf Valle Alto.

Una ronda final cardiaca se vivió este sábado en Monterrey, cuando el veterano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez y el joven José Cristóbal Islas terminaron empatados con 198 golpes (-15) en el total, después de firmar scores de 70 y 66 golpes de manera respectiva, por lo que el campeón se definiría en hoyo de desempate.

El duelo entre el guanajuatense y el hidalguense se definió al final de cuatro hoyos extra jugados, siendo Rodríguez el gran vencedor y con ello alzó su duodécimo título en la historia de la GPM.

En el hoyo 15, Rodríguez ejecutó uno de los golpes más memorables del torneo: un approach perfecto que dejó la bola dada para birdie, sellando así su triunfo ante un público que estalló en aplausos tras la gran final.

“Fue una final increíble, un duelo muy duro contra un gran jugador como José Cristóbal. Estoy disfrutando mucho este momento. Ese approach en el desempate fue de los mejores tiros que he hecho en mucho tiempo”, dijo un emocionado José de Jesús.

“Venía jugando muy bien toda la semana y estoy muy agradecido de que las cosas se hayan dado para conseguir mi victoria número 12”, comentó el guanajuatense, quien continúa extendiendo su legado como el máximo ganador en la historia de la GPM.

Islas protagonizó batalla memorable

El hidalguense José Cristóbal Islas, quien buscaba su cuarto triunfo en la GPM y el tercero como profesional, fue protagonista de un cierre impresionante, manteniéndose de tú a tú ante una de las figuras más emblemáticas del golf mexicano.

“Fue una semana increíble. Jugué con mucha intensidad y me quedo con sensaciones muy positivas. Obviamente quería ganar, pero pelear cuatro hoyos de desempate contra alguien como el ‘Camarón’ te hace mejor jugador. Estoy muy orgulloso de mi desempeño y motivado para seguir trabajando”, expresó Islas, en su primer año como profesional.

Thelen vio desvanecer su sueño

El campeón defensor Joel Thelen (EU) firmó 67 golpes en su último recorrido y finalizó con un total de 199 golpes (-14), quedándose a un impacto del desempate y asegurando el tercer lugar en solitario.

Por detrás de Thelen, Alejandro Madariaga (65) campeón del Bajío Open y Álvaro Ortiz (69) compartieron el cuarto sitio con 200 golpes (-13). Ortiz, jugador del Korn Ferry Tour inició la ronda en segundo sitio, mientras Madariaga más abajo, pero dieron un buen cierre.

Frank Cabeza, el mejor amateur

El mexicano Frank Cabeza obtuvo el reconocimiento al mejor jugador amateur del torneo al concluir en la posición 19 con un total de 209 golpes (-4), demostrando carácter y proyección ante un field de alto nivel.

La VII Copa Multimedios quedará marcada como una de las ediciones más emocionantes en la historia de torneo, con un desenlace vibrante y un nuevo triunfo histórico para José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez.

La Gira Profesional Mexicana continuará su temporada 2025-26 en El Jaguar, Mérida, del 15 al 19 de diciembre, donde los jugadores seguirán en busca de puntos para el ranking mundial (OWGR).