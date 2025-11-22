Josele Ballester triunfa en el PIF Saudi International; Abraham Ancer, a media tabla

PIF Saudi International 2025. El español Josele Ballester levanta su primer trofeo como profesional al triunfar en el PIF Saudi International que se jugó en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudi. (Ian Walton/Asian Tour/Ian Walton/Asian Tour)

Josele Ballester dio la sorpresa al triunfar este sábado en el PIF Saudi International, con apenas seis meses como profesional. El español de 22 años que inició en tercer sitio para la última ronda, firmó un score de 65 golpes para superar por tres golpes al subcampeón del año pasado, el estadounidense Caleb Surratt, quien firmó un 69, en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita.

De los tres mexicanos participantes, Abraham Ancer se erigió como el mejor después de un último recorrido de 68 golpes que lo llevó a terminar en un empate al sitio 33 y un acumulado de -9 impactos, a 14 de distancia de su amigo Ballester.

El sudafricano Dean Burmester (71 golpes), quien venció a Ballester en la prórroga del LIV Golf Chicago en agosto, cerró en el tercer puesto, mientras que el inglés Richard Bland (68) terminó cuarto puesto.

El zimbabuense Scott Vincent terminó como líder en la clasificación de las Series Internacionales, mientras el japonés Yosuke Asaji mantuvo el segundo puesto a pesar de no pasar el corte esta semana.

Ballester comenzó el día detrás de los líderes Surratt y Burmester, después de nueve hoyos ya tenía un punto de ventaja sobre ambos jugadores, después anotó tres birdies más, el último en el 16, para ganar este evento del Asian Tour en las International Series.

“Antes que nada, muchísimas gracias”, dijo Ballester. “Soñando con este momento, con ganar tú primera carrera profesional. Trabajé duro cada día. Ha sido genial haberlo conseguido por fin”.

Agradeció a LIV Golf. “Cuando me uní a LIV, no jugaba muy bien, y fue un proceso de aprendizaje. Tenía que mejorar. Ha sido genial ver que en este breve tiempo he mejorado tanto y que puedo competir al más alto nivel con los mejores jugadores del mundo”, puntualizó.

Abraham Ancer se recuperó leve

Abraham Ancer recuperó poco terreno con una ronda de 68, su tercera mejor de todo el torneo y culminó con 275 impactos (-9), mientras Santiago De la Fuente que durante tres días había sido en mejor de los tres mexicanos despidió el torneo con 70 golpes y suma de 276 (-8) en empate al sitio 42 y Carlos Ortiz con ronda de 69 finalizó con 277 (-7) empatado al lugar 50.

El japonés Kazuki Higa mantiene el liderato de la Orden de Mérito del Asian Tour, tras empatar en el puesto 65.

El Asian Tour viaja a India la próxima semana para el Bharath Classic en el Kensville Golf Resort de Ahmedabad, Gujarat.

El torneo inaugural se jugará del 27 al 20 de noviembre y será coorganizado con la recién creada Indian Golf Premier League.