Golazo de chilena: Cristiano Ronaldo firma su tanto 954

EL MEJOR. Cristiano, imparable: 954 goles en su carrera.

Una chilena perfecta, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, coronó la victoria del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1) en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí, torneo que el conjunto dirigido por Jorge Jesús domina con pleno de triunfos.

A sus 40 años, Cristiano arrebató el protagonismo a su compatriota João Félix, quien había marcado el camino hacia la novena victoria consecutiva del equipo.

CRISTIANO, IMPARABLE: 954 GOLES EN SU CARRERA

El portugués acumula 954 goles en su carrera profesional y diez en la presente temporada de la liga saudí. Está a solo un tanto de João Félix, líder de la tabla de goleadores con once.

Fue precisamente el exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona quien abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro tanto. En el 42, asistió a Wesley, que firmó el segundo gol.

MANE Y LA SENTENCIA ANTES DEL GOLAZO

El Al Khaleej recortó distancias gracias a Murad Al Hawsawi, tras pase de Konstantinos Fortounis, pero en el 77, el senegalés Sadio Mané disipó cualquier duda con el tercer tanto local.

Las opciones visitantes se desvanecieron en el 90, cuando Dimitros Kourbelis fue expulsado y dejó a su equipo con diez hombres.

LA OBRA DE ARTE DE CRISTIANO

Entonces llegó la jugada del partido: un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Mané, y una chilena espectacular de Cristiano Ronaldo para sellar el 4-1 y sumar su gol 954. Una acción que quedará para el recuerdo en la Liga Saudí.