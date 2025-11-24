Deportes

Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y PSG, afrontan pruebas decisivas rumbo a los Playoffs

Champions League Jornada 5: partidos, horarios, cómo y dónde ver en vivo en México

Por Fernando Luviano
Champions League Jornada 5
Champions League Jornada 5

La Jornada 5 de la Champions League 2025/26 llega con partidos determinantes que podrían definir el destino de varios gigantes europeos en la nueva fase de liga, donde los equipos compiten en una sola tabla general y los mejores avanzan directamente a octavos de final.

Con enfrentamientos de alto nivel como Chelsea vs Barcelona, Arsenal vs Bayern Múnich, Atlético vs Inter, y PSG vs Tottenham, esta fecha promete emociones fuertes y movimientos importantes en la clasificación.

Los partidos más relevantes de la Jornada 5

  • Chelsea vs Barcelona - Martes 14:00 hrs Centro de México

Barcelona necesitado de la victoria para lograr entrar a los primeros lugares, mientras que Chelsea pelea por mantenerse en zona de acceso a los playoffs. El encuentro podría marcar el rumbo del top-8.

  • Arsenal vs Bayern Múnich - Miércoles 14:00 hrs Centro de México

Una auténtica prueba de fuego para ambos equipos, que llegan con paso perfecto en la actual temporada.

Martes 25 de noviembre de 2025

• Ajax vs. Benfica — 11:45 (HBO max) Centro de México

• Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise — 11:45 Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Borussia Dortmund vs. Villarreal — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Chelsea vs. Barcelona — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Bodø/Glimt vs. Juventus — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Manchester City vs. Bayer Leverkusen —14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Olympique de Marsella vs. Newcastle United — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Slavia Praha vs. Athletic Club — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Nápoles (Napoli) vs. Qarabağ — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

Miércoles 26 de noviembre de 2025

• Copenhague vs. Kairat Almaty —11:45 hrs Centro de México (HBO max)

• Pafos vs. Mónaco — 11:45 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Arsenal vs. Bayern Múnich — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Atlético de Madrid vs. Inter de Milán — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Eintracht Frankfurt vs. Atalanta — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Liverpool vs. PSV Eindhoven — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Olympiacos vs. Real Madrid — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

• Paris Saint-Germain vs. Tottenham — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)

• Sporting CP vs. Club Brugge — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)

Tendencias