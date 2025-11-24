Champions League Jornada 5: partidos, horarios, cómo y dónde ver en vivo en México

La Jornada 5 de la Champions League 2025/26 llega con partidos determinantes que podrían definir el destino de varios gigantes europeos en la nueva fase de liga, donde los equipos compiten en una sola tabla general y los mejores avanzan directamente a octavos de final.
Con enfrentamientos de alto nivel como Chelsea vs Barcelona, Arsenal vs Bayern Múnich, Atlético vs Inter, y PSG vs Tottenham, esta fecha promete emociones fuertes y movimientos importantes en la clasificación.
Los partidos más relevantes de la Jornada 5
- Chelsea vs Barcelona - Martes 14:00 hrs Centro de México
Barcelona necesitado de la victoria para lograr entrar a los primeros lugares, mientras que Chelsea pelea por mantenerse en zona de acceso a los playoffs. El encuentro podría marcar el rumbo del top-8.
- Arsenal vs Bayern Múnich - Miércoles 14:00 hrs Centro de México
Una auténtica prueba de fuego para ambos equipos, que llegan con paso perfecto en la actual temporada.
Martes 25 de noviembre de 2025
• Ajax vs. Benfica — 11:45 (HBO max) Centro de México
• Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise — 11:45 Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Borussia Dortmund vs. Villarreal — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Chelsea vs. Barcelona — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Bodø/Glimt vs. Juventus — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Manchester City vs. Bayer Leverkusen —14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Olympique de Marsella vs. Newcastle United — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Slavia Praha vs. Athletic Club — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Nápoles (Napoli) vs. Qarabağ — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
Miércoles 26 de noviembre de 2025
• Copenhague vs. Kairat Almaty —11:45 hrs Centro de México (HBO max)
• Pafos vs. Mónaco — 11:45 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Arsenal vs. Bayern Múnich — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Atlético de Madrid vs. Inter de Milán — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Eintracht Frankfurt vs. Atalanta — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Liverpool vs. PSV Eindhoven — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Olympiacos vs. Real Madrid — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)
• Paris Saint-Germain vs. Tottenham — 14:00 hrs Centro de México (HBO max)
• Sporting CP vs. Club Brugge — 14:00 hrs Centro de México (FOX, Caliente TV)