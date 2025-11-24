¿Cuándo juegan América vs Monterrey? Fechas, horarios y venta de boletos de los cuartos de final de la Liga MX

América vs Monterrey Todos los detalles para que no te pierdas la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Clausura 2025.

Los cuartos de final de la Liga MX ya están a la vuelta de la esquina: las Águilas buscan la 17 y los Rayados van por la sexta copa del futbol mexicano. Ya están definidos los horarios y las fechas para los encuentros de ida y vuelta, entre dos de las escuadras más poderosas del torneo, por lo que te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo minuto.

La rivalidad entre ambos se remonta a una final histórica, donde los americanistas lograron el tricampeonato frente a los regios en el Apertura 2024. Por ello, el conjunto dirigido por Domènec Torrent, quien asumió el cargo para el Apertura 2025, buscará la revancha, ahora en cuartos de final, para así conquistar su sexta copa en la Liga MX.

Te compartimos los horarios, fechas y todo lo que se sabe sobre la venta de boletos para este emocionante encuentro.

América vs. Monterrey: cuándo y a qué hora se jugará la ida de cuartos de final

Ya se dio a conocer el calendario oficial de los cuartos de final que se disputarán entre estos dos colosos del futbol mexicano.

El partido de este miércoles 26 de septiembre promete intensidad y altas revoluciones. El encuentro se jugará a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México), donde ambos equipos intentarán tomar ventaja en la cancha del Estadio BBVA, un moderno recinto conocido como el Gigante de Acero, dónde los Rayados recibirán como locales a las Águilas.

América vs Monterrey: cuándo y a qué hora se jugará la vuelta de cuartos de final

El Club América llega con ventaja en la tabla, lo que obliga a Monterrey a marcar diferencia y aprovechar el partido de ida.

Sin embargo, todo se definirá en el duelo de vuelta, que de acuerdo con el sitio oficial de las Águilas, se jugará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. La presión para el equipo regio será un factor determinante, ya que deberá buscar ventaja desde el partido como local.

Venta de boletos para el partido de vuelta este sábado 29 de noviembre

De acuerdo con información de MVS Noticias, los costos de los boletos para el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, varían dependiendo de la zona:

Zona General: $500 pesos

$500 pesos Preferente: $800 pesos

$800 pesos Cabecera: $1,000 pesos — ubicada detrás de la portería y considerada una de las zonas con mayor ambiente

$1,000 pesos — ubicada detrás de la portería y considerada una de las zonas con mayor ambiente Platea: $1,200 pesos

$1,200 pesos VIP: $1,500 pesos

¿Cómo adquirir los boletos para el partido de vuelta entre América y Monterrey?

El Club América lanzó ya la preventa para los boletos del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX a través de:

Preventa Azulcrema , la membresía oficial del club

, la membresía oficial del club Venta para compradores AP25 , disponible para aficionados con historial de compra en el Apertura 2025

, disponible para aficionados con historial de compra en el Apertura 2025 Venta en línea

De acuerdo con información de Marca, la preventa para quienes estén suscritos a la membresía oficial azulcrema está disponible desde este lunes 24 de noviembre, mientras que la venta general de boletos comenzará a partir del 25 de noviembre, disponible en Ticketmaster, así como directamente en la taquilla del estadio.