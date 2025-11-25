Solmar Golf Links en Los Cabos gana el título al Mejor Campo de Golf Latinoamericano 2025

Paraíso en Los Cabos. Solmar Golf Links es la perfecta combinación entre el mar y el desierto para jugar golf. (Foto especial)

El campo Solmar Golf Links que se localiza en Los Cabos, Baja California Sur, diseñado por el australiano Greg Norman, fue galardonado como el Mejor Campo de Golf de Latinoamérica 2025 en la 12ª edición de los World Golf Awards, consolidando su posición como un referente de excelencia e innovación en la industria del turismo deportivo.

Los World Golf Awards son considerados uno de los galardones más importantes del sector golfístico a nivel global. Los ganadores se determinan a través de una metodología de voto ampliamente participativa que involucra a profesionales del golf, medios especializados y golfistas de todo el mundo, asegurando que los reconocimientos reflejen un consenso real sobre la calidad y experiencia ofrecida. Este proceso transparente y global fortalece la legitimidad y prestigio de los premios.

“Este reconocimiento es un reflejo del compromiso que tenemos con la excelencia y la sustentabilidad, no solo en el deporte, sino en la construcción de un turismo responsable que beneficie a nuestra comunidad y entorno,” comentó Akira Tominaga, director general de Solmar Golf Links. “Continuaremos elevando los estándares para posicionar a Los Cabos en la élite mundial del golf”.

Desierto. Vistas hermosas desde todos los ángulos de Solmar Golf Links en Los Cabos, Baja California Sur.

Desde su apertura en 2020, Solmar Golf Links se ha posicionado como una parada indispensable para los amantes del golf en México y a nivel mundial. Ubicado en el paisaje incomparable de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, este campo no es uno más; es la perfecta fusión del deporte con la majestuosa belleza del desierto y el océano que pocos destinos pueden ofrecer.

Sus características

Es el primer club en Los Cabos reconocido como Santuario Cooperativo Audubon por Audubon International. Esta certificación destaca sus esfuerzos en conservación de la vida silvestre, planificación ambiental y uso eficiente del agua, garantizando que quienes juegan allí forman parte activa del cuidado ambiental.

Diseño con enfoque least disturbance

El diseño, concebido con mínima alteración al entorno natural, aprovecha dunas, cactus y arroyos ya existentes, integrándose con tres ecosistemas diferentes. Esta filosofía de armonía ambiental puede apreciarse en cada rincón del campo.

Vistas impresionantes

Las calles trazan su ruta paralela al Océano Pacífico, pasando por bosques de cactus y arroyos, ofreciendo panoramas inigualables que enriquecen la experiencia de golf.

Elementos de diseño únicos

El campo cuenta con búnkeres de olla (revetted pot bunkers) con césped artificial reciclado, césped Paspalum SeaDwarf resistente a la salinidad y sequía, y un green en isla en el hoyo 17, uno de los más llamativos en la región.

Experiencia diferente. Los Cabos, uno de los encantos de Baja California Sur. (Foto especial)

Experiencias completas

Ofrece comodidad con estaciones de servicio en el campo, amplias instalaciones de práctica y una elegante casa club estilo rancho con restaurante interior/exterior y áreas para eventos con vista al mar.

Observación de ballenas

A solo 15 minutos del centro de Cabo San Lucas y junto al Grand Solmar Pacific Dunes Resort Golf & Spa, el campo brinda la oportunidad única de observar ballenas jorobadas desde puntos estratégicos como el hoyo 2 y 12 durante los meses de invierno.

Reconocimiento internacional

Además de su certificación Audubon, Solmar Golf Links se posiciona como el sitio 16 en la lista de Mejor Campo de Golf en México y el Caribe según Golfweek.

Solmar Golf Links representa más que un campo de golf; es un espacio donde la naturaleza, el diseño excepcional y la sostenibilidad convergen para ofrecer una experiencia inolvidable y desafiante en el corazón de Cabo San Lucas.