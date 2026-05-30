México vence a Australia con único gol de Johan Vásquez

La alegría de la victoria. Johan Vásquez (5) celebra el gol con el que México venció 1-0 a Australia en un partido amistos Pasadena, California. (Agencia EFE)

Con único tanto de Johan Vásquez, capitán del Genoa en la Serie A de Italia, la Selección Mexicana ganó con lo mínimo a su similar de Australia, en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

A los 28 minutos del partido, Alexis Vega se hizo cargo del tiro de esquina desde la derecha. El balón, ligeramente flotado, llegó justo a la zona de Vásquez, quien se adelantó y giró toda la cabeza para darle potencia y dirección necesario al balón y ponerlo pegado a segundo poste. El esférico golpeó en el palo y se metió recorriendo la línea de gol.

Tras inaugurar el marcador, el conjunto de Aguirre generó múltiples ocasiones de peligro que forzaron el repliegue de la zaga de Australia, llamando a la puerta rival con una insistencia que maniató al rival.

El dominio de la selección mexicana durante la primera parte se reflejó en las estadísticas ofensivas, en las que triplicaron en remates a la formación de Australia (6-2).

Para la segunda parte, Australia buscó el empate con un disparo a bocajarro que atajó Rangel con severa precisión, desactivando la oportunidad más peligrosa del conjunto de los Socceroos.

Por su parte, los mexicanos acariciaron nuevamente el gol en el minuto 75, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Aguirre aprovechó el descanso para dosificar al equipo, transitando de unos 45 minutos centrados en la posesión y el juego interior a una segunda mitad de despliegue físico y puso a prueba a Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y Santiago Giménez, antes de definir la lista de convocados para el Mundial.

El tercer y último partido del Tricolor será el próximo 4 de junio contra Serbia, antes de su debut el 11 de junio, cuando protagonizará el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica en su papel de anfitrión.