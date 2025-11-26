Tijuana vs Tigres: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Tijuana vs Tigres Xolos recibe en el Estadio Caliente al conjunto regiomontano hoy

Tijuana y Tigres UANL juegan hoy la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El estadio Caliente será testigo de cómo Xolos intenta tomar ventaja en la serie ante el sublíder de la primera división mexicana. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde verlo en vivo.

Tigres enlaza su novena participación consecutiva en Cuartos de Final y, de las ocho series previas, dejó escapar solo tres.

Xolos tiene en sus filas a Gilberto Mora, joven que puede cambiar el rumbo del partido en cualquier momento y meterle un susto a la afición felina en la Liguilla.

Previa y pronóstico Tijuana vs Tigres|Partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

Los dirigidos por Sebastián Abreu, séptimo lugar general, alcanzaron la clasificación tras sortear un cierre de temporada irregular con solo una victoria en sus últimos cinco compromisos. Aun así, resolvió la etapa de Play In al derrotar 3–1 a Bravos de Juárez frente a su afición.

Tigres llega desde un contexto diferente. Al mando de Guido Pizarro el conjunto regiomontano firmó un cierre de campaña con cuatro triunfos y un empate en sus últimas cinco apariciones, incluida una victoria 3–1 ante Atlético San Luis que aseguró el subliderato.

Además, terminó la fase regular como el equipo con menos derrotas del campeonato tras conseguir 10 victorias, seis empates y apenas un descalabro.

El antecedente inmediato entre ambos favorece a los universitarios luego de imponerse 2–0 a Xolos en la Jornada 15 disputada en El Volcán.

El único enfrentamiento entre ambos en una fase eliminatoria ocurrió en las Semifinales del Apertura 2017, serie que Tigres dominó con un global de 4–0.

En general, los felinos suelen tener buenos partidos en la frontera. En su última visita goleó a Xolos 0-3, y de los cinco encuentros recientes que han disputado ambas escuadras, Tigres se quedó con cuatro triunfos. El pronóstico es de un empate esta noche.

¿A qué hora juegan Tijuana vs Tigres hoy?

El partido inicia en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Tigres?

El juego se podrá ver en vivo a través de Caliente TV y FOX One

Posibles alineaciones del Tijuana vs Tigres hoy

Tijuana: Antonio Rodríguez; Kevin Castañeda, Jesús Vega, Unai Bilbao, Rafael Fernández; Ramiro Arciga, Iván Toña, Jesús Gómez; Felipe Blanco, Gilberto Mora, Mourad El Ghezouani.

