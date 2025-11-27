Abraham Ancer, el mejor mexicano en el BMW Australian PGA Championship

BMW Australian PGA Championship. Abraham Ancer firma ronda bajo par de campo en su primer recorrido en el Queensland Golf Club en Brisbane. (Foto especial)

El mexicano Abraham Ancer firmó ronda de 69 golpes (-2) en su primer recorrido en el BMW Australian PGA Championship que se juega en el Royal Queensland Golf Club en Brisbane, Australia, para colocarse en un empate al sitio 24, a seis impactos de distancia del español Sebastián García que tuvo ronda de 63, libre de bogeys.

Ancer, que logró durante su recorrido tres birdies por un bogey, jugó este jueves sus últimos tres hoyos de la primera ronda inconclusa el miércoles por el mal tiempo.

Carlos Ortiz por su parte se ubicó más abajo de la tabla con ronda de par de campo, por lo que tendrá que apretar el acelerador el jueves por la noche si aspira a librar el corte del torneo al que fue invitado.

El líder Sebastián García tuvo un cómodo inicio, embocó ocho birdies y no cometió ningún error y con ello se puso de líder solitario sacando un golpe de diferencia al australiano Brett Rankin y al también español Rocco Repetto Taylor, que tuvieron ronda de 64 (-7).

El mejor de los latinos en este torneo fue el colombiano Sebastián Muñoz que con sus 68 (-3) se colocó en el Top 15. Mal debut tuvo el chileno Joaquín Niemann, la estrella de LIV Golf está en peligro de no pasar el corte con sus tres golpes sobre par de campo.