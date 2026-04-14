Secretaría de las Mujeres arranca jornada de asambleas en BC, en el marco del Plan de Justicia

Las asambleas forman parte del Plan de Justicia para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas.

La Secretaría de las Mujeres puso en marcha una jornada de Asambleas de Mujeres: Voces por la Igualdad y contra las Violencias en el municipio de San Quintín, Baja California, como parte del Plan de Justicia para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas.

La titular de la dependencia Citlalli Hernández Mora señaló que el objetivo “es escuchar la situación de las mujeres jornaleras, y de las mujeres que habitan en el valle de San Quintín, para fortalecer las acciones que se realizan de manera interinstitucional en todo el Gobierno de México”.

Durante la asamblea, las mujeres asistentes tomaron la palabra para manifestar sus necesidades prioritarias, las cuales fueron recabadas por personal de la Secretaría de las Mujeres con el propósito de darles seguimiento.

Las asambleas en San Quintín se unen a las casi 600 que se realizaron el año pasado a lo largo y ancho del territorio nacional, y que continuarán realizándose durante este 2026.

“La presidenta nos encargó hacer asambleas para escuchar a las mujeres, saber qué más nos proponen que hagamos para combatir la violencia”, explicó Hernández Mora durante la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas en San Quintín.

Además, dijo que se han detectado problemáticas específicas como el acoso laboral, la violencia económica y la vulnerabilidad de las mujeres que migran desde diversas entidades del país en busca de trabajo, tránsito que suele estar acompañado de situaciones críticas como la violencia sexual y el embarazo infantil.

Para hacer frente a dichas violencias, Hernández Mora pidió aprovechar que por primera vez hay una Secretaría de las Mujeres.

“Se trata de que podamos prevenir, atender y combatir todo lo que ha excluido a las mujeres a lo largo del tiempo. Por ello, desde el gobierno del Presidente López Obrador y hoy con la Presidenta Claudia Sheinbaum se trabaja para transformar San Quintín”.

La servidora pública detalló que la estrategia en territorio incluye también la entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una herramienta clave para romper con la normalización de la violencia y fomentar el conocimiento de derechos fundamentales.

Y recordó que se trabaja en ampliar la Red Nacional de Tejedoras de la Patria para que las propias habitantes —incluyendo a las mujeres pescadoras, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— se conviertan en protagonistas de la incidencia en sus colonias.

Finalmente, se informó que en seguimiento al Plan de Justicia, la Secretaría de las Mujeres mantendrá una presencia permanente en San Quintín, no sólo a través de las asambleas de escucha, sino también por medio de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación) para las mujeres.

Espacios donde se ofrece atención jurídica y psicológica, además de proporcionar talleres y actividades para fomentar la autonomía económica de las mexicanas.

“Ustedes tienen derechos, sabemos que históricamente no se han garantizado, pero hoy se trabaja para transformar San Quintín; ustedes lo merecen y nosotros estamos aquí para garantizarlo por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó Hernández Mora.