Anuncian primera estrategia nacional para combatir el ‘grooming’ a través de una iniciativa de ley

CDMX — Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que el “grooming” es un fenómeno que México no ha regulado, y esta actividad se enfoca en lograr que a través de manipulación y utilizando plataformas digitales convencer a menores de edad de hacer distintas conductas sexuales, que no siempre son solamente digitales, a veces llegan incluso hasta el tema físico, por lo que propuso una iniciativa de ley con el fin de abatir este flagelo, y con esto se anuncia la primera estrategia nacional para combatir el ‘grooming’.

El legislador señaló, luego de plantear la propuesta en la tribuna, a nombre de Ricardo Monreal-coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política- y el coordinador Carlos Puente, del Grupo Parlamentario del PVEM, el compromiso para combatir el ‘grooming’”.

“No está regulado, no está penado, y con la presentación de esta iniciativa se pretende crear una primera estrategia nacional para combatir el ‘grooming’, y para poder estar en condiciones después de regularlo en el Código Penal y que se tipifique este delito y haya sanciones mucho más elevadas”.

Bolaños-Cacho Cué resaltó que “la buena noticia del día de hoy es que hay causas que todavía nos unen. Como pudieron ser testigos, al terminar la presentación de esta iniciativa, todos los grupos parlamentarios se sumaron y a mí me entusiasma mucho que eso es un avance, porque ya tenemos por lo menos al día de hoy, somos sabedores de que en la discusión en las comisiones contaremos con el voto a favor de todas las fuerzas políticas”

Aseveró que con esta iniciativa se pretende visibilizar el “grooming”, que “es un problema enorme que ya nos rebasó como sociedad. Segundo, a partir de visibilizarlo, crear una estrategia para combatirlo y; tercero, a partir de esta estrategia que haya penas mayores para quienes cometan esta infame conducta que aún no es tipificada como delito”.

Dijo que no hay un registro de niñas, niños y adolescentes afectados por esta conducta, “de lo que hay registro es que hay abuso infantil en nuestro país y que muy pocas veces se denuncia y más pocas veces se obtiene justicia”.

Añadió que al visibilizar este problema se trata de las madres y los padres entiendan que es lo que hay hoy en día, también “que haya filtros más grandes en las plataformas digitales para identificar cuando se realicen estas conductas, que haya verificaciones de edad y que asuman también su responsabilidad las plataformas digitales de que ahora haya libertad convertida en libertinaje que hace que mucha gente cometa estos abusos a los y los menores, a través de las redes sociales”.

“A título personal, no soy creyente de políticas prohibicionistas. Yo creo en la regulación, y esto es un tema que se debe de regular. Las sociedades siempre evolucionan, y así como evoluciona una sociedad, ahora con las redes sociales y con las plataformas digitales, nuestro marco normativo debe evolucionar. Por eso tenemos que ponernos al día de hoy, a la vanguardia con temas que ya existen, que ya son un problema y que nosotros hemos sido omisos en el Legislativo.

“Esta iniciativa aún no contempla sanciones, por eso mencionaba en tribuna que lo primero es crear esta estrategia integral para prevenir y visibilizar el ‘grooming’.

“A partir de tener esta estrategia, lo que tenemos que hacer es presentar una iniciativa de reforma al Código Penal para que se tipifique el delito de ‘grooming’, y a partir de ahí se eleven las penas, se establezcan penas fuertes y graves para quienes cometan este ilícito”, explicó de manera muy amplia.

En participación en tribuna, señaló que la iniciativa propone establecer una coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno, impulsar protocolos en plataformas digitales, como mecanismos de reporte, control parental y verificación de edad, fortalecer la atención a las víctimas, garantizando su rescate, protección, atención sicológica y reintegración, y reforzar acciones de prevención, particularmente frente al “grooming”, indicó.

Se plantean reformas a distintos ordenamientos: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear un nuevo artículo 69 Ter que obligue a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar, de manera coordinada, las políticas, acciones y protocolos derivados de esta estrategia; y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer en la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de coordinar esta estrategia.

La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.