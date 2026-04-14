Asegura Luisa María que se mantiene al frente de Morena ... salvo que Sheinbaum le pida lo contrario

Los dirigentes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en el Consejo Nacional de Morena

Envuelta en una ola de versiones sobre su presunta salida de la dirigencia nacional de Morena derivado de una serie de fracasos, y hasta enfrentamientos internos, la líder de ese partido, Luisa María Alcalde, aseguró que se mantendrá al frente del instituto guinda aunque reconoció que solo lo dejará si se lo pide la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, sostuvo

En un video de corta duración, Alcalde salió al paso de esas versiones que han cobrado fuerza en las últimas semanas y que ya la colocan fuera de la dirigencia nacional de ese partido.

Alcalde acusó a la oposición y a la “derecha” de difundir esa información y rechazó que haya división al interior de Morena o molestia de la presidenta Sheinbaum.

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos. Y ya el colmo, como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa”, acusó

Alcalde también agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada sobre los rumores y destacó su labor frente al partido.

Luisa Alcalde fue elegida como dirigente de Morena en septiembre de 2024 en relevo de Mario Delgado quien se fue como secretario de educación.

En tanto, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en secretario de la organización del partido.

Alcalde se afilió a Morena en 2011, cuando el movimiento aún no se conformaba como partido, e inició ahí su carrera como coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes.

Más adelante, fue diputada federal y secretaria del Trabajo en el gobierno de AMLO. En 2023, fue nombrada como secretaria de Gobernación.