Liga MX: ¿Qué necesita cada equipo para avanzar a semifinales? La calculadora de la Liguilla

Escenarios y combinaciones que necesitan los clubes para llegar a Semifinales

Los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se jugarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, donde los ocho clubes buscarán asegurar su boleto a las Semifinales.

Después de los duelos de ida, algunas series quedaron muy complicadas y otras continúan totalmente abiertas, por lo que cualquiera podría avanzar. Por ello, aquí te presentamos qué marcador necesita cada equipo para instalarse directamente en la siguiente ronda.

Escenarios para avanzar a Semifinales

Toluca:Tiene amplias posibilidades. Le basta con ganar, empatar o incluso perder por un gol en la vuelta. Si el global termina igualado, los Diablos Rojos avanzan gracias a su mejor posición en la tabla. Solo queda fuera si cae por dos tantos.

Tigres:Requiere una remontada contundente. Necesita ganar por tres goles o más para aspirar al pase. Un empate o una derrota lo dejan fuera. Si logra igualar el global con una diferencia de tres anotaciones, clasifica por su sitio en la tabla.

Cruz Azul:La Máquina puede avanzar con victoria o empate en el duelo decisivo. Si el marcador global termina parejo, su posición en la tabla le da el pase. Una derrota, sin importar el marcador, lo elimina.

América:Las Águilas necesitan triunfar por dos o más goles para mantenerse con vida. Un empate global les favorece por su ubicación en la tabla, pero si solo ganan por un gol, igualan, o pierden el encuentro, quedan eliminadas.

Rayados:Puede avanzar con victoria o empate, e incluso si pierde por un gol seguirá clasificando. Solo quedaría fuera si el global termina empatado o si cae por tres tantos o más.

Chivas:Necesita ganar sí o sí para acceder a la siguiente fase; cualquier otro marcador lo deja eliminado.

Xolos:Tiene el panorama más amplio: le sirve ganar, empatar o incluso perder por uno o dos goles, ya que aun así avanzaría. Sin embargo, una derrota por tres o más goles lo deja fuera. En caso de que el global termine empatado, también queda eliminado por posición en la tabla.

Juárez:Está obligado a ganar por dos goles o más para mantenerse con vida; cualquier otro resultado significa su eliminación.