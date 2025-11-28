WWE SmackDown y Survivor Series: Horario, cartelera, cómo y dónde ver la transmisión hoy

Este fin de semana, WWE presenta el último episodio de SmackDown previo a Survivor Series: WarGames 2025, uno de sus eventos más importantes del año en el WWE Universe.

Con un SmackDown cargado de eliminatorias, combates de alto impacto y decisiones estratégicas para WarGames, la antesala de Survivor Series promete alterar el rumbo de varias rivalidades principales.





WWE SmackDown: Horario, cartelera, cómo y dónde ver la transmisión hoy

WWE cerrará noviembre con uno de sus eventos más ambiciosos del año, mezclando figuras históricas con nuevos talentos y duelos de jaula que podrían redefinir las historias rumbo a 2026.

El SmackDown de hoy, 28 de noviembre, iniciará a las 19:00 h (Tiempo del Centro de México), y podrás disfrutar de la transmisión vía streaming en Netflix.

La cartelera incluye un combate eliminatorio 5 vs 5, cuartos de final del torneo “The Last Time Is Now”, y un duelo entre Charlotte Flair y Asuka para definir ventaja en el WarGames femenino.

Survivor Series: Horario, cómo y dónde ver la transmisión

La penúltima batalla de John Cena en la WWE, se llevará a cabo en el Survivor Series: WarGames 2025 este sábado 29 de noviembre desde San Diego.

De acuerdo con WWE, la transmisión del evento en México, será a las 17:30 horas (Tiempo del Centro de México) y podrá verse exclusivamente en Netflix.

La cartelera oficial presenta a CP Punk, Jey Uso dos combates WarGames, además de John Cena defendiendo el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio y Stephanie Vaquer exponiendo el Campeonato Mundial Femenino ante Nikki Bella.

WarGames masculino: una mezcla explosiva de poder, historia y egos

El evento presentará una de las combinaciones más llamativas de la temporada: CM Punk, Cody Rhodes, Jey Uso, Jimmy Uso y Roman Reigns compartirán bando frente a un conjunto igual de intimidante integrado por Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre y Brock Lesnar.

La presencia simultánea de figuras tan contrastantes, desde veteranos icónicos hasta estrellas en ascenso y pesos completos capaces de inclinar la balanza en segundos, perfila este WarGames, como uno de los más impredecibles de los últimos años.

El choque de estilos, rivalidades acumuladas y alianzas incómodas convierte a este encuentro en uno de los platos fuertes del fin de semana.

WarGames femenil: talento élite con dos espacios aún en suspenso

En la rama femenil, la tensión aumenta a medida que se confirma el cartel. Rhea Ripley, Iyo Sky y Alexa Bliss, acompañadas por dos integrantes aún no reveladas, enfrentarán a un equipo igualmente sólido formado por Nia Jax, Lash Legend, Asuka, Kairi Sane y una quinta luchadora por anunciar.

La mezcla de fuerza, técnica aérea y estilos opuestos promete un combate de alto impacto. Además, la expectativa crece ante los dos nombres que la WWE mantiene bajo reserva, lo que añade un elemento de sorpresa y amplía las especulaciones entre la afición sobre quiénes podrían incorporarse para completar ambos equipos.

Con dos funciones consecutivas y múltiples rivalidades en juego, este fin de semana será decisivo para el rumbo de la WWE.