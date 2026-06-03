México afina detalles ante Serbia en su último ensayo rumbo al Mundial

Javier Aguirre Otra oportunidad para ver a sus muchachos. (Crónica Digital)

La selección mexicana sostendrá este miércoles su último partido de preparación al enfrentar a Serbia en el estadio Nemesio Diez, en lo que representa la prueba definitiva para el técnico Javier Aguirre antes del arranque del Mundial.

En condiciones de altitud, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, el estratega mexicano alineará un equipo muy cercano al que debutará en la Copa del Mundo, aunque realizará variantes para evaluar el estado físico de jugadores que regresan de lesión.

El encuentro servirá para definir detalles tácticos y futbolísticos, en un contexto en el que el Tri busca mejorar su rendimiento tras la eliminación en fase de grupos en Catar 2022, con el objetivo de al menos alcanzar los cuartos de final, como ocurrió en México 1970 y 1986.

Aguirre perfila su once ante dudas físicas

La preparación del combinado nacional ha estado marcada por contratiempos, principalmente por lesiones que han afectado la planificación del cuerpo técnico.

Entre las bajas más sensibles destacan Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, quienes apuntaban a ser titulares pero no lograron recuperarse a tiempo para integrar la convocatoria final.

A estos ausentes se suman varios jugadores con poca actividad en el año, lo que obliga a Aguirre a ajustar piezas; sin embargo, el técnico confía en la profundidad del plantel para competir desde la fase de grupos y aspirar a avanzar en el torneo.

Rivales y calendario mundialista

Tras este compromiso, México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, para después enfrentar a Corea el día 18 en Guadalajara y cerrar la fase de grupos frente a la República Checa el 24, nuevamente en la capital.

El duelo ante Serbia representa una prueba exigente, pese a que el conjunto europeo no logró clasificarse al Mundial.

El equipo balcánico es dirigido por Veljko Paunovic, extécnico de Guadalajara y Tigres UANL, quien conoce a fondo el futbol mexicano y buscará neutralizar a las principales figuras del Tri.

Duelo de ofensivas y posibles alineaciones

México apostará por una ofensiva encabezada por Raúl Jiménez, delantero del Fulham, y Julián Quiñones, atacante del Al-Qadisiyah, ambos en buen momento.

La posible alineación del Tri incluye a Raúl Rangel en la portería; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez en defensa; Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Orbelín Pineda en el mediocampo; con Quiñones y Jiménez al frente.

Por su parte, Serbia podría iniciar con Filip Stankovic; Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Adem Avdic y Kosta Nedeljkovic; Aleksandar Stankovic, Njegos Petrovic, Veljko Birmancevic, Vasilije Kostov y Andrija Zivkovic; además de Jovan Milosevic en ataque.

Última prueba antes del gran reto

Más allá del resultado, el partido será clave para que México ajuste su funcionamiento colectivo, recupere ritmo competitivo y llegue en mejores condiciones al arranque del Mundial.

Mientras tanto, Serbia utilizará el encuentro como parte de su preparación rumbo a la Liga de Naciones de Europa, donde enfrentará a Alemania, Países Bajos y Grecia.

El silbatazo inicial está programado a las 20:00 horas, en un escenario que pondrá a prueba no solo la estrategia de Aguirre, sino también la capacidad de respuesta de un equipo que busca reivindicarse en la máxima cita del futbol mundial.