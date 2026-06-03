Es momento de Ferrari...

"IL CAVALLINO RAMPANTE" Charles Leclerc será el anfitrión en Mónaco.

Será la primera vez desde 2003 que el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se celebre en junio, luego del reacomodo que realizó la serie a su calendario en esta campaña. Fórmula 1 tiene en mente llegar al “Cero Neto” de sus emisiones contaminantes en 2030, y el reestructurar el calendario a rutas más sustentables a través del globo movió a la tradicional carrera de fin de semana. Así, la de este domingo 7 será apenas la sexta ocasión en la cual los monoplazas de la categoría compitan en junio, en sus más de 70 años de historia.

Y aunque Mercedes se presenta como el gran dominador del campeonato con las cinco victorias de la campaña, el análisis me lleva a pensar que en las calles del Principado tendrán por vez primera una competencia real, y será Ferrari la escudería que les rete. La casa de Maranello tiene en el SF-26 al monoplaza que mejor se comporta en curvas de baja velocidad, justo como las que tenemos en las calles de Mónaco...

BANDERA VERDE… Y si bien la velocidad y confiabilidad están del lado de Mercedes (en especial de Kimi Antonelli), Ferrari cuenta con la gran oportunidad de hacerse con la pole position y sabemos que eso -en Montecarlo- puede convertirse en el 80% del triunfo. La Scuderia ha demostrado buen desempeño en ‘curvas de baja’ y en el circuito de 3.33 kilómetros puede ser lo necesario para contrarrestar el poder y torque de Mercedes. Tanto Lewis Hamilton como el local Charles Leclerc tienen triunfos en Mónaco y saben cómo se disputa la peculiar competencia. Realizar entradas limpias a pits y una buena defensa en las pocas -casi inexistentes- zonas de rebase (como La Nouvelle Chicane y Sainte Dévote) será la clave...

ENTRADA A PITS… Mónaco podrá ser ese gran igualador en el estado del campeonato, y es que Kimi se ha disparado al frente y no sólo es el único piloto con más de 100 puntos en lo que va de la campaña (131), sino que el primer Ferrari en la tabla, Charles Leclerc, apenas suma 75. Con 25 puntos al primer lugar en cada Gran Premio, Montecarlo resulta vital para que Mercedes no se vaya en solitario en esta primera mitad de la campaña. Si bien la pelea se ha centrado únicamente en los pilotos de las ‘flechas plateadas’, es momento para que Scuderia Ferrari dé el salto. De lo contrario, estaríamos frente a una de esas temporadas en las cuales la única incógnita es saber el apellido del piloto de Mercedes que estará en lo más alto del pódium...

SALIDA DE PITS… Este martes por la mañana tuve la oportunidad, vía teleconferencia, de escuchar a Patricio O’Ward, previo a la carrera de IndyCar Series que disputará este fin de semana. Pato se encuentra en el quinto puesto del campeonato, pero lejos de Alex Palou, quien va ‘en caballo de hacienda’ rumbo a su quinto título, cuarto consecutivo, al sumar 327 unidades, por las 265 de Kyle Kirkwood y las 248 de David Malukas. El mexicano tiene 220, y no ha subido al pódium en todo el año.

El paquete aerodinámico-motor de Pato no brinda competencia para pelear por el triunfo, y si ha sumado Top 5 de manera consecutiva se debe enteramente a su talento para colocarse en esa posición al final de las carreras. La ronda de este domingo será en un óvalo corto (1.25 millas), pero de gran velocidad, en el cual se presentarán actualizaciones en su monoplaza, por lo que no quiso adelantar nada sobre lo que espera para este fin de semana...

BANDERA A CUADROS… “Es evidente que no vamos a renunciar a nuestras esperanzas de ganar el campeonato, pero también hay que ser realistas y reconocer que tenemos que mejorar nuestro rendimiento, y que debemos empezar a ganar carreras y subir al podio si queremos tener alguna posibilidad de meternos en la lucha por el título”, dijo Patricio casi al final de la sesión. El mexicano tenía dos metas principales al inicio de año: las 500 de Indianápolis y el título. La primera no pudo ser y la segunda parece casi imposible. ¿Qué le queda? buscar triunfos en las pocas carreras donde el McLaren lo permita. Este domingo podría ser el primero…

Así las cosas, sobre ruedas...