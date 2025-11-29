Liga MX: Partidos, fechas y horario de los cuartos de final de vuelta | Apertura 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX define a sus cuatro semifinalistas este fin de semana. Después de los primeros noventa minutos de la eliminatoria, el único equipo de la parte alta de la clasificación que sacó ventaja fue Toluca. Los Diablos no se dejaron intimidar por la frontera y están muy cerca de instalarse en la siguiente fase, mientras que Tigres y América buscarán venir de atrás para hacerse con su boleto.

Liga MX | Cuartos de final de vuelta, Apertura 2025 Los cuatro partidos de este fin de semana cerrarán la fase de cuartos de final y quedarán sólo cuatro equipos en la búsqueda por el título.

América vs Monterrey | sábado 29 de noviembre (17:00 horas)

Todo comienza en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. América buscará la remontada en casa, donde marcha con un paso casi perfecto de siete victorias y sólo una derrota este semestre jugando de local. El equipo de Andre Jardine necesita forzosamente una victoria por al menos dos goles de diferencia para igualar o ponerse al frente en el marcador global y convertirse en el primer invitado a las semifinales. Por su parte, los Rayados tendrán que saber manejar la ventaja que tienen en este momento y apelar a sus fortalezas defensivas para no quedarse en la orilla luego de la exhibición de juego que tuvieron el miércoles pasado en el BBVA.

Toluca vs FC Juárez | sábado 29 de noviembre (19:05 horas)

Los Diablos regresan a casa con el global a su favor. El equipo de Antonio Mohamed estará en el Estadio Nemesio Diez para cerrar lo que comenzó hace unos días en la frontera en instalarse de nueva cuenta como semifinalista. Mientras tanto, FC Juárez quiere hacer historia con su primera victoria en su historia dentro de la ‘fiesta grande’ tras haber superado el Play-In. Los ‘Bravos’ no tienen nada que perder y podrían aplicar una nueva “maldición de superlíder” esta noche ante los escarlatas.

Tigres vs Tijuana | sábado 29 de noviembre (21:10 horas)

Por si la desvelada del miércoles pasado no fue suficiente, los Tigres regresan al horario estelar para cerrar su eliminatoria. El cuadro universitario necesita una de las remontadas más grandes en la historia de la liguilla y tendrá al ‘Volcán’ de su lado para buscarlo ante los Xolos de Gilberto Mora, quienes siguen sorprendiendo a propios y extraños esta temporada, donde el juvenil mexicano se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores del torneo y apunta a ser uno de los seleccionados nacionales para la Copa del Mundo de 2026.

Cruz Azul vs Chivas | domingo 30 de noviembre (19:00 horas)

Para concluir con esta fase de cuartos de final, La Máquina recibirá a Guadalajara en la capital del país. Los cementeros marchan invictos desde que llegaron a la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Su única derrota como locales desde el torneo pasado fue en la cancha del Estadio Cuauhtémoc frente a Pumas. Los rojiblancos dejaron pasar la oportunidad de ponerse al frente como locales, pero confían en que su campeón de goleo Armando ‘Hormiga’ González los lidere para encontrar el triunfo que los instale dentro de los cuatro mejores del torneo.