Filippo Ganna domina la contrarreloj con récord en la etapa 10 del Giro de Italia

Giro de Italia 2026. El italiano Filippo Ganna del equipo Netcompany INEOS mejoró el registro anterior de cualquier contrarreloj de más de 40 kilómetros en las grandes vueltas. (LUCA ZENNARO/EFE)

El italiano Filippo Ganna, recordman de la hora y doble campeón del mundo en la contrarreloj dio una portentosa exhibición al cubrir los 42 kilómetros que separan Viareggio de Massa en 45.53 minutos, a una media de 54,9 km/h.

El especialista del equipo Ineos mejoró el registro anterior de cualquier contrarreloj de más de 40 kilómetros en las grandes vueltas, en poder de David Millar desde el Tour de Francia de 2003, cuando ganó en Nantes con un promedio de 54,3 km/h.

Ganna aprovechó las bondades del terreno, completamente llano y principalmente recto, para aventajar en casi dos minutos al mejor de todos los demás, su compañero de equipo Thymen Arensman, y opacó en buena medida la batalla por la general, en la que salió reforzado Jonas Vingegaard pese a no poder arrebatar la maglia rosa al portugués Afonso Eulalio.

Jonas Vingegaard no hizo la mejor de las contrarrelojes, a tres minutos exactos de Ganna. Pero sí le valió para meter tiempo a sus dos principales rivales: 31 segundos a Jay Hindley y 1:22 a Felix Gall. También superó a Eulalio en 1:57, por lo que ahora su desventaja en la general respecto al corredor del Bahrain es de solo 27 segundos.

El italiano deja claro que es de otro nivel competitivo

¡Alcáncenlo! Nadie pudo contra la velocidad de Filippo Gana en la etapa 10 del Giro de Italia 2026. (@Girodeita)

Ganna compitió en otro nivel extremadamente superior y sin rivales a su altura en este Giro en la lucha contra el crono. El italiano rebasó en su vuelo raso por la costa del mar de Liguria a rivales que habían salido siete minutos antes. Solo el neerlandés Arensman y el francés Remi Cavagna lograron acercarse a menos de dos minutos de él en la clasificación de la etapa.

En lo que fue la octava victoria de Ganna en el Giro y la sexta en la crono, la firmó con una ventaja de 1.54 sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman, a 1.54, y de 1.59 respecto al francés Remi Cavagna (Groupama).

El ‘Gigante de Verbania’ hizo lo que sabe hacer bien

La prueba contrarreloj fue pensada para Ganna, el “Gigante de Verbania”, que jugaba en casa y a tres días de llegar a su localidad natal, salió extra motivado. El fenómeno italiano, con su maillot tricolor, no podía fallar en un circuito llano, de solo 12 curvas, pegado al mar, con interminables rectas, la crono más larga, desde 2015. Era su día y Ganna hizo lo que sabe hacer.

La undécima etapa se disputa este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km. Jornada de perfil ondulado en su segunda mitad, sin grandes puertos, pero con alici

Habrá 3 cotas puntuables, el Passo del Termine (3a, 7,4 km al 4,9), Colle de Guaitarola (2a, 9,9 km al 6,2) y la Colla dei Scioli (3a, 5,7 km al 6,3). El esprint bonificado se encuentra en alto, a 15 de meta.