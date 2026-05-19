¡Caos en la preventa del Pumas vs Cruz Azul! Mifel y Ticketmaster hicieron los cargos pero no dieron los boletos

Pumas vs Cruz Azul preventa Las complicaciones continúan en la compra de entradas para el Pumas vs Cruz Azul 2026; aficionados denuncian que Mifel y Ticketmaster realizaron cargos sin dar los boletos.

La gran final de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, y tanto aficionados como aficionadas del futbol mexicano se enfrascaron esta mañana en la primera batalla por los boletos para el partido que definirá al campeón de este 2026; sin embargo, las personas que accedieron a la preventa al tener cuenta con Banca Mifel, reportaron problemas de inicio de sesión y cargos indebidos durante el proceso de compra.

Programada a las 10:00 horas de la mañana de este martes, la preventa de las entradas para el Pumas vs Cruz Azul 2026 presentó múltiples problemas ante la alta demanda, cuya saturación rebasó las capacidades de los servidores de Mifel.

Banca Mifel presenta fallas en la preventa del partido final Pumas vs Cruz Azul 2026

Los Pumas de la UNAM y la ‘Máquina Celeste’ se disputarán la final del Clausura 2026, una serie histórica que no se repetía desde hace más de cuatro décadas, lo que ocasionó que la compra de boletos para el partido definitivo de la batalla se saturara este martes 19 de mayo.

El equipo universitario anunció a través de un comunicado que la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Mifel se llevaría a cabo este martes a las 10:00 horas de la mañana, sin embargo, la plataforma comenzó a mostrar diversos problemas antes del inicio de la preventa, causando una oleada de indignación entre los aficionados y aficionadas que deseaban las entradas para el partido de vuelta.

Ticketmaster realiza el cobro, pero la afición no recibe sus boletos para el Pumas vs Cruz Azul 2026

La indignación del público pambolero en México aumentó cuando diversas personas notaron que Ticketmaster realizó el cobro de los boletos, sin embargo, no dio las entradas adquiridas en la preventa, por lo que han iniciado una reclamación conjunta en redes sociales contra Mifel y la boletera.

“Me hicieron el cargo por los boletos y me arrojó error la página, y no me dio los boletos”, reportó un aficionado en su cuenta de X, antes Twitter, etiquetando la página oficial de Profeco para exigir una revisión al proceso de venta del importante partido de la Liga MX.

Neta, entre @Ticketmaster_Me y @BancaMifel, no se hace uno, mifel con su pinche aplicación que no sirve y Ticketmaster cobrando y fallando, me hicieron el cargo por los boletos y me arrojó error la página, y no me dio los boletos.@Profeco cuando vas a tomar cartas en el asunto? pic.twitter.com/zbIjPjFBpm — thanatos (@thanato18612564) May 19, 2026

La situación fue compartida entre diversas cuentas que añadieron sus respectivas capturas del cobro indebido de boletos, a la par que la aplicación detectó un “error inesperado” antes de expulsarles de la preventa.

De acuerdo con la información compartida entre las y los aficionados que se contactaron a Ticketmaster, el cargo “es temporal y será devuelto a la brevedad”, no obstante, el reembolso dependerá de cada banco.

En el caso de Mifel, la devolución de los boletos cobrados injustamente podría tardar hasta 20 días para verse reflejada en la cuenta de las personas afectadas, una acción que la afición ha señalado como “lavarse las manos” por parte de ambas instituciones.