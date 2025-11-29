México golea sin piedad 14-0 a San Vicente y las Granadinas

Rumbo a Brasil 2027. Las mexicanas no tuvieron rival en su primer partido de eliminatoria mundialista. (@Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil de Futbol tuvo un debut arrollador al imponerse por marcador de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas en el estadio Arnos Vale, Kingstown, San Vicente, en duelo de eliminatoria rumbo al mundial de Brasil 2027.

La delantera Charlyn Corral brilló con la mitad de los goles, mientras Jacqueline Ovalle logró un triplete para que el conjunto tricolor sentenciara la mayor goleada de la historia de la femenil.

A los 5 minutos Charlyn Corral cantó el primero tras un pase filtrado de Rebeca Bernal que dejó a la portera caribeña con cara de sorpresa.

Lo que siguió fue un festival de goles: Jaqueline Ovalle (min. 13), Corral otra vez (min. 21), Scarlett Camberos (min. 24) y Corral de cabeza (min. 45+). 5-0 tan solo al descanso.

El festival de goles continuó para la segunda mitad. Ovalle completó su triple (min. 56 y 64), Corral se despachó con la cuchara grande y anotó cuatro tantos más (61’, 86’. 90’ y 90+3’), uno con ayuda de una defensora rival.

Alice Soto (57’), Monserrat Saldívar (73’) y María Sánchez (76’) se apuntaron al festival del gol, para poner el 14-0 final.

La eliminatoria Concacaf Femenil otorga cuatro pases directos a Brasil 2027 y dos boletos para la repesca internacional, además de otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.