Cruz Azul vs Chivas HOY: Horario, dónde ver y el pronóstico de la IA para el partido de Cuartos de Final de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas HOY: Horario, dónde ver y la alineación para el partido de Cuartos de Final de la Liga MX

Este domingo 30 de noviembre de 2025, Cruz Azul recibirá a las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con el objetivo de definir al último semifinalista del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas HOY?

Cuándo: Domingo 30 de noviembre 2025

Domingo 30 de noviembre 2025 A qué hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) En dónde: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Estadio Olímpico Universitario, CDMX Dónde verlo: Canal 5, además de las plataformas de TUDN y ViX

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la Semifinal de la Liga MX?

Cruz Azul

Con el empate 0–0 en la ida, la ventaja de la mejor posición en la tabla general favorece a Cruz Azul. Con solo empatar, obtendría el pase a semifinales

Los pronósticos recientes señalan como posible marcador un 1–0 a favor de Cruz Azul. Además, la localía le juega a su favor, pues según la IA, tienen entre 55% y 60% de probabilidades de avanzar, destacando su solidez colectiva y su buen rendimiento en casa

Chivas

El panorama para Guadalajara es diferente: debe ganar por cualquier marcador para asegurar su pase a semifinales. El empate no le sirve

por cualquier marcador para asegurar su pase a semifinales. El empate no le sirve Pese a la desventaja reglamentaria, su orgullo, su historia en instancias definitivas y su búsqueda de revancha podrían ser armas poderosas si sale con todo al ataque

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a los Cuartos de Final?

Chivas terminó la fase regular en sexto lugar , con un cierre fuerte que les dio ánimo para la Liguilla.

, con un cierre fuerte que les dio ánimo para la Liguilla. Cruz Azul, por su parte, cerró entre los primeros puestos de la tabla general , lo que les da esa ventaja reglamentaria.

, lo que les da esa ventaja reglamentaria. Aunque el primer partido terminó 0–0 y las oportunidades se repartieron, la defensiva de Cruz Azul y un portero suplente que respondió, le dieron tranquilidad.

Lo que dicen los pronósticos y lo que puede pasar según la IA