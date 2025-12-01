FIFA presentará el calendario del Mundial 2026 el próximo 6 de diciembre

. .

La FIFA confirmó que el calendario oficial del Mundial 2026 se dará a conocer el 6 de diciembre en una transmisión global en directo desde Washington, a las 12:00 horas. El evento revelará las fechas, horarios y estadios donde se disputarán los 104 partidos del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este anuncio llega 24 horas después del sorteo final, en el que se conocerán los 12 grupos inéditos de cuatro equipos cada uno, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

INFANTINO Y LEYENDAS EN EL ESCENARIO

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará la presentación, acompañado por leyendas del futbol y representantes de los 42 equipos clasificados, además de delegados de las selecciones que aún buscan su boleto.

La transmisión incluirá análisis, reacciones y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año. Podrá seguirse en FIFA.com y en el canal oficial de YouTube de FIFA.