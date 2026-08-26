México clasifica a seis embarcaciones a semifinales en el Mundial de Canotaje Poznan 2026

México tuvo un buen inicio en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad Poznan 2026, al colocar a seis de sus embarcaciones en la etapa de semifinales, encabezadas por Beatriz Briones, cinco veces medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Briones se clasificó a las semifinales de K1-500m y de k4-500m, en el segundo caso remará al lado de Karina Alanís, Ximena Hernández y Maricela Montemayor.
En la prueba K4-500m el equipo de España femenil integrado por Sara Ouzande, Lucía Val Cerdeira, Daniela García Heredia y Bárbara Pardo, buscará defender el título mundial conseguido en 2025.
En la K1-500m, Briones tendrá como una de sus grandes rivales a Anna Pulawska, quien defenderá el título de K1 500 m y, junto con Martyna Klatt, la corona de K2 500 m que ambas conquistaron en el Mundial del año pasado en Milán.
Las otras embarcaciones mexicanas que avanzaron a las semifinales fueron las de Gustavo Eslava en C1-200m, Guillermo Quirino en C1-1000m, Mauricio Figueroa k1-200m y Karen Berrelleza en K1-1000m. Mauricio Figueroa quedó eliminado en los heats del K1-100m.
La ronda de semifinales iniciará este jueves, y las finales entre viernes, sábado y domingo.