México clasifica a seis embarcaciones a semifinales en el Mundial de Canotaje Poznan 2026

Mundial de Canotaje 2026. Beatriz Briones es una de las mexicanas que luchará por las medallas en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad Poznan 2026. (Foto especia)

México tuvo un buen inicio en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad Poznan 2026, al colocar a seis de sus embarcaciones en la etapa de semifinales, encabezadas por Beatriz Briones, cinco veces medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Briones se clasificó a las semifinales de K1-500m y de k4-500m, en el segundo caso remará al lado de Karina Alanís, Ximena Hernández y Maricela Montemayor.

En la prueba K4-500m el equipo de España femenil integrado por Sara Ouzande, Lucía Val Cerdeira, Daniela García Heredia y Bárbara Pardo, buscará defender el título mundial conseguido en 2025.

En la K1-500m, Briones tendrá como una de sus grandes rivales a Anna Pulawska, quien defenderá el título de K1 500 m y, junto con Martyna Klatt, la corona de K2 500 m que ambas conquistaron en el Mundial del año pasado en Milán.

Las otras embarcaciones mexicanas que avanzaron a las semifinales fueron las de Gustavo Eslava en C1-200m, Guillermo Quirino en C1-1000m, Mauricio Figueroa k1-200m y Karen Berrelleza en K1-1000m. Mauricio Figueroa quedó eliminado en los heats del K1-100m.

La ronda de semifinales iniciará este jueves, y las finales entre viernes, sábado y domingo.