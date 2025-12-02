Barcelona vs Atlético de Madrid: horario, canal, posibles alineaciones y dónde ver LaLiga en vivo

Barcelona vs Atlético de Madrid Ambos equipos llegan con rachas de victorias a este partido crucial de la jornada 15 del futbol español.

El futbol europeo de media semana llega con un duelo de alto poder en la liga española. Barcelona estará de nueva cuenta en casa para enfrentar al Atlético de Madrid en un partido que tiene altas implicaciones por el liderato general. Los blaugranas vienen de tomar la punta de la clasificación luego del tropiezo del Real Madrid ante el Girona. Ahora, tienen la posibilidad de reafirmarse en lo más alto a unas semanas de que venga la pausa de invierno. Por su parte, los rojiblancos quieren dar un salto crucial para colocarse por encima del Villarreal y el Real Madrid con una victoria el día de hoy en territorio catalán.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid? | LaLiga, Jornada 15

El silbatazo inicial de este enfrentamiento será a las 14:00 horas (CDMX) de este martes 2 de diciembre en la cancha del Camp Nou.

¿En qué canal ver el Barcelona vs Atlético de Madrid? | LaLiga, Jornada 15

Las emociones de este partido estarán disponible únicamente a través de la señal de SKY Sports a través de tu sistema de televisión de paga.

¿Cómo ver en app el Barcelona vs Atlético de Madrid? | LaLiga, Jornada 15

Descarga la app de Sky+, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido dondequiera que estés el martes 2 de diciembre a las 14:00 horas.

Previa del Barcelona vs Atlético de Madrid | LaLiga, Jornada 15

El partido del día de hoy podría convertirse en uno que recordemos como cruciales al final de la temporada. Las cosas se han emparejado en la parte alta de la clasificación general con Barcelona en la cima con 34 puntos, Real Madrid con 33, Villarreal con 31 y Atlético de Madrid con 31. Los Colchoneros podrían alcanzar las 34 unidades con una victoria esta jornada y emparejar aún más la situación.

Por si esto fuera poco, ambos equipos llegan en uno de los mejores momentos de la temporada. Barcelona es el líder anotador con 39 tantos a su favor. Por su parte Atlético de Madrid ha ganado sus últimos siete partidos en todas las competencias, incluyendo dos de UEFA Champions League.

La temporada pasada, estos dos equipos dividieron triunfos en LaLiga con el Barcelona ganando 4-2 en el Metropolitano y el Atleti imponiéndose 1-2 en el Olímpico de Montjuic. Además, se enfrentaron en la final de la Copa del Rey, donde los catalanes ganaron por la mínima diferencia para coronarse campeones de este título.

Pronóstico del Barcelona vs Atlético de Madrid | LaLiga, Jornada 15

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado están así:

Victoria del Barcelona : 54.84%

: 54.84% Empate: 22.32%

22.32% Victoria del Atlético de Madrid: 22.85%

Posibles alineaciones del Barcelona vs Atlético de Madrid | LaLiga, Jornada 15

Barcelona: Joan García, Alex Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Joules Koundé, Pedri, Eric García, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marc Pubill, José María Giménez, Clement Lenglet, Dávid Hancko, koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Nicolás González y Julián Álvarez