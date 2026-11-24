Los tenistas del momento. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en tiempos donde no había lesiones en sus cuerpos. (Foto especial)

Las nuevas figuras que emergieron del tenis como el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz tardarán en volver a reencontrarse en cancha.

Sinner, quien no jugó las Finales ATP que ganó Alcaraz el domingo reciente, pasó este martes por el quirófano en Finlandia al no encontrar solución a su problema de tendinitis en la rodilla derecha.

El italiano, número dos del mundo, estaría de baja entre tres y cuatro meses más.

“Tras una evolución muy alentadora al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como esperábamos, por lo que hoy me sometí a una pequeña cirugía”, compartió el tenista en sus redes sociales.

“Echo mucho de menos estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!“, añadió en su publicación.

La última aparición oficial de Sinner ocurrió en julio pasado, cuando derrotó al alemán Alexander Zverev en la final de Wimbledon.

Poco después, los problemas físicos lo obligaron a retirarse del Abierto de Estados Unidos. El 6 de octubre, anunció a través de un video en Instagram que su temporada 2026 había terminado de forma oficial por recomendación de sus doctores.

Motivo por el cual un reencuentro con Alcaraz tendrá que esperar, aunque podría darse 12 durante la primavera de 2027, en los torneos sobre arcilla.

Alcaraz desea a Sinner pronta recuperación

“Todos sabemos lo importante que Jannik Sinner es para el tenis, no solo en Italia, en todo el mundo”, dijo Carlos Alcaraz a los medios italianos Supertennis y Skydespués de conquistar las Finales ATP Finals en Turín.