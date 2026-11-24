Turco Mohamed le dirá adiós al Toluca. Después de la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental, Antonio "Turco" Mohamed dejará a los diablos.

El Toluca ha hecho oficial la salida de Antonio “Turco” Mohamed de la institución, despedida que se dará después de los compromisos pendientes que tiene con el conjunto choricero, siendo estos la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

¿Qué dice el comunicado del Toluca sobre la salida de Antonio Mohamed del equipo?

Dentro del comunicado, el Deportivo Toluca Fútbol Club ha hecho oficial que el “Turco” Mohamed estará diciéndole adiós a los diablos rojos, quien los hizo seis veces campeones, primero bicampeones de la Liga MX en el Clausura 2025 y Apertura 2025, hacerlos conquistar el Campeón de Campeones 2024-25 y después monarcas internacionales en cada una de las competencias en donde estuvieron presentes, siendo estas la Campeones Cup 2025, Copa de Campeones de Concacaf 2026 y Leagues Cup 2026.

En el comunicado en que despiden al técnico argentino, la directiva del club, conformada por Valentín Diez Morodo y Francisco Suinaga, además del Consejo Consultivo, agradecen el trabajo de Mohamed y enaltecen el legado que dejará luego de los seis títulos que le entregó al equipo y a la afición, con lo que los acostumbró a ganar y “los devolvió a lo más alto del futbol nacional y les permitió competir con los mejores equipos de la confederación”.

Toluca, Estado de México, a 24 de noviembre de 2026

A toda nuestra afición y a la opinión pública:

El Club Deportivo Toluca informa que el director técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed dirigirá sus últimos partidos al frente de nuestro equipo durante la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Nuestra institución agradecerá eternamente a quien nos condujo a la conquista de dos títulos de Liga, uno de Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, devolviéndonos al lugar que nos corresponde por la grandeza y la historia de este club.

La directiva, encabezada por el Lic. Valentín Diez Morodo y Francisco Suinaga, así como todo el Consejo Consultivo, expresan su más profundo agradecimiento a un técnico que llegó con una trayectoria ganadora y que contribuyó a engrandecer nuestro palmarés durante 2025 y 2026.

Nos acostumbró a ganar, nos devolvió a lo más alto del futbol nacional y nos permitió competir con los mejores equipos de nuestra confederación.

Sin duda, durante generaciones se hablará del legado de Antonio ‘Turco’ Mohamed en el banquillo del Toluca. Nuestra afición recordará por siempre la brillantez con la que su equipo defendió nuestros colores y las innumerables alegrías que nos regaló. Su nombre quedará escrito con letras de oro en la historia del Club Deportivo Toluca. Gracias por tanto, ‘Turco’.

DEPORTIVO TOLUCA FUTBOL CLUB

¿Qué dijo el “Turco” Mohamed sobre su salida del Toluca en conferencia de prensa?

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes 24 de noviembre, Antonio “Turco” Mohamed confirmó que dejará la dirección técnica de los Diablos Rojos del Toluca una vez que concluya su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Visiblemente emocionado y entre lágrimas, el estratega argentino explicó que su salida responde a una decisión personal, al considerar que, después de casi dos años al frente de la institución, ya no cuenta con la energía necesaria para continuar dirigiendo al equipo.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, expresó Mohamed durante la conferencia de prensa.

El entrenador descartó que su salida esté relacionada con alguna oferta de otro equipo y aseguró que su intención es alejarse temporalmente de los banquillos para descansar. Reconoció que fue una decisión difícil, que tomó después de reflexionar sobre su continuidad en el conjunto mexiquense.