Nick Dinsmore, mejor conocido como Eugene en WWE. El luchador Nick Dinsmore fue hospitalizado durante este fin de semana tras un malestar luego de un show. (Redes Sociales)

El mundo de la lucha libre se encuentra preocupado por el estado de salud de Nick Dinsmore, mejor conocido como Eugene, exluchador de WWE que fue hospitalizado de emergencia en Londres, Inglaterra, tras experimentar problemas de salud durante un evento celebrado el pasado fin de semana.

Este martes 24 de noviembre trascendió que el estadounidense de 50 años requirió asistencia de un ventilador mecánico, mientras que sus familiares viajaron a Reino Unido para acompañarlo durante su hospitalización.

¿Qué le pasó a Eugene, exluchador de WWE?

De acuerdo con información publicada por TMZ, Stephanie Dinsmore, exesposa del luchador, confirmó que Nick fue ingresado en un hospital de Londres, ciudad en la que reside actualmente, después de experimentar dolores durante un evento celebrado el pasado fin de semana.

Por su parte, el medio especializado PWInsider informó que Dinsmore llevaba varios días hospitalizado y que durante la noche del lunes 23 de noviembre requirió asistencia de un ventilador mecánico.

Los reportes señalan que la situación del exluchador estadounidense es delicada. Ante esta situación, sus familiares se trasladaron a Inglaterra para permanecer a su lado mientras recibe atención médica.

¿Quién es Eugene y qué fue de él tras su salida de WWE?

Nicholas David Dinsmore es un luchador profesional estadounidense que alcanzó la popularidad en WWE entre 2004 y 2007 bajo el personaje de Eugene, quien era presentado en las historias de la compañía como el sobrino de Eric Bischoff, entonces gerente general de Monday Night RAW.

En sus inicios durante 1996, tuvo un paso en Ohio Valley Wrestling, conquistando en ocho ocasioones el campeonato de peso completo de la promoción. En 2004 debutó en WWE, para en ese mismo año conquistar el Campeonato Mundial en Parejas junto a William Regal. Durante su paso por la empresa, compartió el cuadrilátero con figuras como Triple H, Kurt Angle y Ric Flair.

En 2007 salió de WWE y en 2009 regresó brevemente a la compañía, para luego en 2013 y 2014 desempeñarse como entrenador para los nuevos talentos en WWE NXT. Finalmente, en 2015 fundó si propia promoción de lucha libre llamada Midwest All Pro Wrestling.

Su último combate registrado se remonta al pasado 14 de noviembre de 2026, cuando hizo equipo con Farmer Joe en el evento Championship of Wrestling Abrissparty, donde ambos fueron derrotados.