Una mexicana más en el LPGA Tour. María Fassi logró su retorno al LPGA Tour para el 2027 tras pasar por la Q-School. (Epson Tour)

La hidalguense María Fassi volverá a jugar en el LPGA Tour en 2027, luego de ganarse ese derecho al quedar entre las 25 mejores clasificadas en la etapa final de la Q-School del EPSON Tour, evento que se jugó durante cinco rondas en Magnolia Grave en Alabama.

Fassi de 28 años fue la única de las dos mexicanas que logró el objetivo de retornar al LPGA Tour, no así la yucateca Isabella Fierro, quien no alcanzó a colocarse en el Top 25 y volverá a jugar una temporada más (segunda consecutiva) en el EPSON Tour, gira de ascenso.

María, quien tuvo una temporada muy irregular en 2026, en la que sólo alcanzó un Top 5 en los 18 torneos que jugó, decidió competir en el Q-School y le funcionó de maravilla. La hidalguense avanzó a la etapa final tras un empate al primer sitio.

Ya en la etapa final no tuvo en inicio esperado. En sus dos primeros recorridos en el Magnolia Grave firmó scores de 70 y 75, eso lo obligaba a recomponer su juego si aspiraba a ser una de las Top 25.

En la quinta ronda Fassi definió su ascenso

Para el tercer recorrido, Fassi recuperó algo de terreno con una tarjeta de 68, misma que repitió al día siguiente. Pero fue en el quinto recorrido cuando la mexicana sacó su mejor versión de golf al firmar una tarjeta de 64 golpes que incluyó seis birdies, un eagle, libre de bogeys, para que con un acumulado de 345 golpes (-13) empató al sitio 23.

Ese resultado colocó a Fassi en la última línea de obtener su calificación al LPGA Tour para la temporada 2027, eso le permitirá jugar por lo menos 20 torneos. Si aspira a más, tendrá que ganárselos con base a resultados.

La primera vez que Fassi ascendió al LPGA Tour fue en 2020, en plena etapa del Covid-19, la gira fue suspendida por la pandemia. Al siguiente año María se sometió a una cirugía de rodilla y eso la obligó a tener poca actividad.

Para el 2022 Fassi descendió al EPSON Tour. Regresó al LPGA Tour en 2024 y retornó a la gira ascenso en 2025. Para 2027 se le presenta una vez más la oportunidad de jugar en el máximo circuito del golf profesional femenil en los Estados Unidos.

Habrá tres mexicanas en el LPGA Tour en 2027

Con Gaby López como la máxima exponente en el LPGA Tour, más Lauren Olivares que hará su debut y María Fassi que retorna una vez más, México tendrá a tres de sus representantes el próximo año.

En esta ocasión fue Isabella Fierro, quien se quedó cerca de jugar de nuevo en el LPGA Tour, gira en la que debutó en 2025 y no pudo conservar la tarjeta.