Jugadores de América y Monterrey que serán baja en los cuartos de final. Entre ambos equipos existen jugadores en duda, algunos suspendidos y otros que se siguen recuperando de lesiones. (Cuartoscuro)

Los Rayados de Monterrey y las Águilas del América protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando se midan este miércoles 25 de noviembre en la cancha de los Rayados; el Estadio BBVA.

Sin embargo, tanto Matías Almeyda como Guillermo Almada podrían verse obligados a modificar sus planteamientos ante las lesiones y suspensiones que afectan a sus plantillas, entre las que destacan las posibles ausencias de Esteban Andrada y Henry Martín.

¿Cuáles son las bajas de Rayados de Monterrey para enfrentar al América?

El conjunto regiomontano afrontará el inicio de la Liguilla con tres bajas confirmadas y dos jugadores en duda. La zona defensiva es una de las más afectadas, en donde los del norte tampoco tiene asegurada la presencia de su guardameta titular.

Las bajas y dudas de Rayados son:

Carlos Salcedo: suspendido tras recibir una tarjeta roja en el encuentro ante Pumas en la Jornada 17.

suspendido tras recibir una tarjeta roja en el encuentro ante Pumas en la Jornada 17. Stefan Medina: descartado por problemas físicos.

descartado por problemas físicos. Uros Djurdjevic: continúa recuperándose de una lesión en el tobillo derecho que lo ha mantenido alejado de las canchas durante varias semanas.

continúa recuperándose de una lesión en el tobillo derecho que lo ha mantenido alejado de las canchas durante varias semanas. Esteban Andrada: en duda debido a molestias en los meniscos de la rodilla derecha.

en duda debido a molestias en los meniscos de la rodilla derecha. Diego Rossi: en duda tras presentar problemas físicos durante el encuentro ante Pumas.

En caso de que Andrada no esté disponible, Luis “Mochis” Cárdenas se perfila para ocupar su lugar bajo los tres postes, como lo hizo en el partido ante Pumas. Por otra parte, Matías Almeyda recuperará a Ricardo Chávez, quien ya cumplió con su partido de suspensión.

Respecto a Diego Rossi, existen versiones encontradas sobre su disponibilidad. Mientras algunos reportes mantienen al delantero en duda, otros señalan que su sustitución ante Pumas fue por precaución y que podrá disputar el encuentro frente a las Águilas.

¿Cuáles son las bajas del América para enfrentar a Monterrey?

Por parte de las Águilas, Guillermo Almada recibió una noticia preocupante durante el último entrenamiento previo al viaje a Nuevo León, luego de que Henry Martín presentara molestias musculares en el cuádriceps.

El capitán azulcrema, quien terminó la fase regular como el máximo goleador mexicano del torneo con 11 anotaciones, realizará el viaje a Monterrey, pero su participación dependerá de su evolución física.

Las bajas y dudas del América son:

Raphael Veiga: descartado tras someterse a una intervención quirúrgica en el hombro. Continúa con su rehabilitación en Brasil.

descartado tras someterse a una intervención quirúrgica en el hombro. Continúa con su rehabilitación en Brasil. Víctor Dávila: baja de larga duración por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

baja de larga duración por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. José Raúl Zúñiga: continúa recuperándose de una operación por una lesión en el cartílago de la rodilla y está fuera del registro del torneo.

continúa recuperándose de una operación por una lesión en el cartílago de la rodilla y está fuera del registro del torneo. Henry Martín: en duda por molestias musculares en el cuádriceps.

Para fortuna de los azulcremas, recuperarán a Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Brian Rodríguez, quienes no participaron en el último compromiso de la fase regular ante Tigres.

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs América de los Cuartos de Final de la Liga MX?

El encuentro de ida se disputará en casa de los Rayados del Monterrey, el Estadio BBVA, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas, mientras que la vuelta será el sábado 28 de noviembre en punto de las 21:10 horas desde el Estadio Banorte. Ambos encuentros serán transmitidos por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX por medio de streaming.