Cruz Azul vs Flamengo: ¿Cuándo es el partido de la Copa Intercontinental?

Cruz Azul vs Flamengo

Cruz Azul se alista para enfrentar a Flamengo en uno de los duelos más esperados del año rumbo a la Copa Intercontinental 2025, un torneo que reunirá a clubes de distintas confederaciones en una competencia oficial impulsada por la FIFA. El duelo entre ambos equipos ha sido denominado como el “Derbi de las Américas”, pues mide a dos de los clubes más populares y con mayor afición en el continente.

El partido está programado para el miércoles 10 de diciembre de 2025, con inicio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, Catar, una de las sedes mundialistas más modernas y escenario recurrente para torneos internacionales.

Cruz Azul y Flamengo se medirán en Catar dentro del renovado torneo que reúne a equipos de todo el mundo.

La Copa Intercontinental 2025 forma parte de un nuevo formato de competencias avalado por la FIFA, cuyo objetivo es enfrentar a clubes campeones de diferentes regiones antes de la llegada del Mundial de Clubes expandido. Este torneo permitirá que equipos como Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, midan su nivel frente a potencias sudamericanas como Flamengo.

Para Cruz Azul, este encuentro significa una oportunidad histórica: no solo representará a la Liga MX en un torneo internacional, sino que también buscará demostrar que su reciente etapa competitiva es suficiente para enfrentar a un club con tanta tradición como el cuadro brasileño. Por su parte, Flamengo llega como uno de los equipos más constantes de Sudamérica, con planteles de alto nivel y experiencia en finales continentales.

El enfrentamiento promete intensidad, calidad futbolística y una fuerte disputa por alcanzar un lugar destacado en la nueva estructura de torneos intercontinentales. A pocos días del arranque, la afición de ambos equipos mantiene altas expectativas, y la FIFA apuesta por posicionar esta competencia como un espectáculo que conecte a diferentes regiones del mundo a través del fútbol.