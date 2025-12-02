Guido Pizarro promete agresividad: “Vamos a lastimar a Cruz Azul”

EQUIPO. Guido Pizarro y sus Tigres de la UANL. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres UANL, dejó claro que su equipo saldrá con todo este miércoles ante Cruz Azul, en el primer capítulo de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

“Mañana saldremos a ser protagonistas; no vamos a especular con el partido de vuelta, sino a buscar un gran resultado allá”, afirmó en conferencia de prensa.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico a las 19:00 horas locales y marcará el inicio de una serie que promete intensidad. Tigres llega con la ventaja de que un empate global le basta para avanzar, gracias a su mejor posición en la tabla.

RECONOCIMIENTO AL RIVAL Y EVOLUCIÓN FELINA

Pizarro elogió la calidad de los celestes y el trabajo de su estratega Nicolás Larcamón:

“Cruz Azul tiene grandísimos jugadores; el nuevo entrenador le ha impuesto su estilo y esencia. Será un partido difícil y hemos trabajado en lo que tenemos que hacer”.

El técnico recordó que Tigres fue eliminado en semifinales por Toluca en el pasado Clausura, pero aseguró que el equipo ha crecido:

“El equipo ha dado pasos adelante, tiene más tiempo de trabajo y el nivel de los jugadores ha evolucionado”.

DE LA GOLEADA AL RENACER

Los felinos vienen de una serie dramática ante Tijuana: tras caer 3-0 en la ida, respondieron con un contundente 5-0 en la vuelta para sellar su pase.

“Me ilusiona ver a mis jugadores como el otro día y ver a la gente celebrar. Desde que agarré el equipo, mi intención es elevar el rendimiento y ahora pretendemos seguir adelante”, dijo Pizarro.

ANTECEDENTES Y CLAVES DEL PARTIDO

En la fase regular, Tigres terminó segundo en la tabla, un escalón por encima de Cruz Azul. Además, anotó tres goles más y recibió cuatro menos que los celestes. El último enfrentamiento entre ambos fue el 4 de octubre, con empate 1-1 en Monterrey.

El ganador de esta serie disputará el título contra el vencedor del duelo Toluca vs Monterrey.

HORARIO DEL PARTIDO