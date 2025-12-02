México vs Portugal 2026: Lo que se sabe de la venta de boletos para ver a Cristiano Ronaldo (Efe y Estadio Banorte.com )

Es oficial: Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en la inauguración del Estadio Banorte, en un amistoso vs México, previo al Mundial de 2026.

Tras anunciarse que, Portugal será el rival de México en la reinauguración del Estadio Azteca —ahora llamado Estadio Banorte, tras su remodelación para fungir como cede en el Mundial de 2026— los ánimos se encendieron entre aficionados de México y del mundo por saber cuándo podrán adquirir los boletos para ver a la selección liderada por Cristiano Ronaldo enfrentar al cuadro mexicano, el próximo 28 de marzo de 2026 en el nuevo Coloso de Santa Úrsula.

Te compartimos lo que se sabe hasta ahora sobre la venta de boletos del: México vs Portugal 2026 en la Ciudad de México.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para ver a Cristiano Ronaldo vs México?

En 2026 podría ser la última vez que veamos a CR7 disputar una justa mundialista, según ha declarado el propio portugués en distintas entrevistas.

Por ello, el partido de inauguración del nuevo Estadio Banorte resulta un evento especial tanto para aficionados mexicanos como para seguidores del “Bicho”, pues será la primera vez en su carrera que Cristiano Ronaldo pise suelo mexicano.

CR 7, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y compañía pisarán suelo mexicano como preparación para la Copa del Mundo el 28 de marzo en el mítico Estadio Azteca, que ahora llevará el nombre de su patrocinador: Banorte.

La expectativa para adquirir boletos ha generado furor entre aficionados mexicanos y latinoamericanos y la preventa será exclusiva para tarjetahabientes del banco Banorte, patrocinador del renovado recinto.

De acuerdo con TUDN, la preventa de boletos para el partido donde Cristiano Ronaldo enfrentará a México —y que inaugurará oficialmente el Estadio Banorte, sede del partido inaugural del Mundial 2026— iniciará el próximo miércoles 10 de diciembre exclusivamente para clientes de este banco.





¿Cómo comprar los boletos para México vs Portugal?

Para el partido inaugural del Estadio Banorte entre México y Portugal, se espera una taquilla récord en la historia del Estadio Azteca, superando los 115 millones de pesos.

Después de la preventa, las entradas podrán adquirirse a través de Ticketmaster, ya sea en su sitio web o mediante la app.

Los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el mítico Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, también podrán adquirirse mediante StubHub, uno de los líderes en el mercado secundario de venta de boletos.

En el Mundial de 2026, el Estadio Banorte se convertirá en el primer recinto del mundo en ser sede de tres Copas del Mundo diferentes, y durante el torneo mundialista, pasará a llamarse oficialmente Estadio de la Ciudad de México.