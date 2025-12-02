Tiger Woods aún desea jugar, pero se sincera y acepta: “Estoy lejos”

El deseo de volver a jugar. Tiger Woods dice que una vez que se familiarice con la práctica, la explosión, el juego y el proceso de recuperación, evaluará dónde y cuánto jugará... (@PGATour)

Tiger Woods apareció este martes en su primera entrevista pública desde su cirugía en la espalda el pasado mes de octubre (la séptima en total), lo hizo durante la conferencia previa al torneo Hero World Challenge en Bahamas, en la que participan solo 20 selectos jugadores, pero no el 15 veces ganador de Majors que pasa por un proceso de rehabilitación.

La pregunta obligada para Woods es: ¿Cuándo regresará al golf profesional?

“Acabo de comenzar este proceso”, dijo Woods, quien a finales de este mes cumplirá 50 años. “Un reemplazo de disco lleva tiempo. Es más largo; no tanto como una fusión, gracias a Dios, pero va a llevar tiempo”.

En su mente no está la idea de dejar de jugar golf. “Tengo muchas ganas de volver a jugar, de hacerlo y luego decidiré cuál será el calendario”, añadió el ganador de 82 torneos como profesional. “Estoy muy lejos de esa parte y de ese tipo de decisión, de ese nivel de compromiso. Desafortunadamente, ya he pasado por este proceso de rehabilitación; es paso a paso. Una vez que me familiarice con la práctica, la explosión, el juego, el proceso de recuperación, entonces podré evaluar dónde voy a jugar y cuánto jugaré...

La cirugía a la que se sometió Tiger en octubre fue la segunda en poco más de un año y la séptima en total desde 2014. También necesitó una cirugía a principios de 2025 para reparar una rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Recupera fuerza tras la cirugía

Tiger Woods también dijo que recibió autorización para jugar chip y putt la semana pasada, seis semanas después de la cirugía. Ahora se centra en recuperar su fuerza y ​​en incorporar componentes rotacionales a sus entrenamientos. “Realmente no puedo hacer mucho. Ahora tenemos el visto bueno para empezar a entrenar un poco en el gimnasio, a fortalecer y a hacer un poco más del componente rotacional que no he podido hacer. Simplemente estoy dejando que el disco se asiente”.

A partir del 2026, Woods podrá competir en el PGA Tour Champions, lo que podría facilitarle el regreso al golf competitivo, con torneos de tres rondas y la posibilidad de usar un carrito de golf.

Bromea con jugar 25 torneos

Incluso Woods bromeó al decir que planeaba jugar 25 eventos tanto en el PGA Tour como en el PGA Tour Champions, pero luego dijo que la realidad es mucho más confusa. “Realmente no he profundizado en el calendario del Champions Tour, salvo por algunos torneos”.

La última vez que Tiger jugó fue en el Open Championship en julio. En total participó cinco veces en 2025, y su único corte fue en el Masters (terminó 60). Woods se retiró del Genesis Invitational en febrero y no pasó el corte en los otros tres grandes. Woods no ha jugado más de siete eventos en un año desde 2019.