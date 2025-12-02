WWE: ¿Cuándo es la última lucha de John Cena como profesional?

El ícono de la WWE tendrá su última aparición como luchador profesional en un evento especial que marcará el cierre de más de 20 años de trayectoria.

John Cena afrontará el capítulo final de su carrera como luchador el 13 de diciembre de 2025, cuando encabece el evento Saturday Night’s Main Event en el Capital One Arena de Washington D.C. La WWE ha confirmado que esta será su última lucha como profesional, poniendo punto final a una trayectoria que dejó una huella profunda en la industria del entretenimiento deportivo.

La empresa ha preparado un evento especial para su despedida, incluyendo un torneo denominado The Last Time Is Now, cuyo ganador será el encargado de enfrentar a Cena en su duelo final. Con luchadores de RAW, SmackDown y NXT compitiendo por ese honor, el combate promete convertirse en un momento histórico para la compañía y para los seguidores del 16 veces campeón mundial.

Un legado que marcó generaciones

A lo largo de dos décadas, John Cena se consolidó como una de las figuras más representativas de la WWE. Su carisma, disciplina y conexión con el público lo llevaron a convertirse en multicampeón: suma 17 campeonatos mundiales, múltiples reinados como campeón de Estados Unidos y varios títulos en parejas, además de triunfos en Royal Rumble y otros eventos emblemáticos. Su impacto trascendió el ring, convirtiéndose también en referente mediático, actor y embajador de la marca.

La noche de su despedida significará el cierre de una era para la lucha libre profesional. Para los aficionados, será una oportunidad única de ver por última vez al hombre que definió gran parte de la WWE moderna. Para Cena, en cambio, será el momento de agradecer a una audiencia que lo acompañó a lo largo de toda su carrera y de dejar su nombre grabado para siempre entre las leyendas del deporte espectáculo.