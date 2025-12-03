Así puedes ganar la Copa del Mundo...de Lego: este será el precio y fecha de venta en México

La Copa Mundial de la FIFA de LEGO (FIFA/LEGO Group)

La FIFA anunció una iniciativa junto con el empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cuál comenzará con una réplica del trofeo oficial del Mundial de la colección LEGO Editions, que ya se puede reservar.

“Estamos encantados de anunciar esta colaboración sin precedentes con LEGO Group. LEGO es una de las marcas más estimadas y emblemáticas del mundo, por lo que se trata de la sinergia perfecta: al unir fuerzas, podemos ofrecer a aficionados de todo el mundo la oportunidad de construir su propia versión del galardón deportivo más prestigioso del planeta, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Es la primera vez que la FIFA y LEGO Group colaboran en un proyecto como este. Con el Mundial más importante e inclusivo a la vuelta de la esquina, esperamos que los seguidores aprovechen la oportunidad de disfrutar del espíritu de la competición de fútbol por antonomasia y que se lleven un pedacito de este emblemático torneo a sus casas”, expresó el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai.

El anuncio se produjo en la antesala de la gran cita mundialista. Representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 22 que todavía se disputan las últimas plazas acudirán este viernes 5 de diciembre a Washington, D. C. para asistir al sorteo final, que se celebrará a las 12:00 hora local.

El set del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA de LEGO Editions se pondrá a la venta en marzo de 2026. La figura constará de 2842 piezas de LEGO, entre las que destaca la mayor cifra de piezas doradas jamás incluida en un juego de LEGO.

El set incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa en su formato actual, es decir, desde 1974. En la parte superior del trofeo, una pequeña tarjeta extraíble esconde una escena secreta. Oculto en este compartimento se encuentran el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, lo que hará las delicias de la afición.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing de LEGO Group, precisó que “la marca LEGO siempre ha sido sinónimo de creatividad y ha servido de inspiración para personas de todas las edades a través del juego y el placer de la construcción. Colaborar con la FIFA en una iniciativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supone una oportunidad increíble de rendir tributo a la competición más emblemática del planeta y a las pasiones que despierta. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ es un símbolo universal de éxito y unidad. Ahora, aficionados de todo el planeta podrán disfrutar de la emoción que despierta el galardón, pieza a pieza, al más puro estilo LEGO. Esto es solo el principio de nuestra colaboración, y estamos encantados de reunir a familias y seguidores de todo el mundo en torno a este innovador homenaje al fútbol, a la imaginación y a uno de los símbolos más legendarios del deporte”.

¿Cuanto costará en México?

La versión LEGO del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 costará 4,799 pesos y estará disponible el primero de marzo de 2026.