Athletic vs Real Madrid: Horario, canal, cómo y dónde ver La Liga en vivo

El Athletic Club de Bilbao recibe al Real Madrid en el San Mamés este 3 de diciembre por la Fecha 19 de la Liga. El encuentro será clave para ambos equipos. El Real Madrid necesita una victoria para intentar volver a lo más alto de la tabla de posiciones de La Liga, mientras que el Athletic precisa sumar tres para acercarse al pelotón de arriba en el certamen.

Ambos equipos cuentan con una plantilla realmente buena; el conjunto vasco tiene en sus filas a jugadores de talla como Nico Williams, Gorka Guruzeta y Álex Berenguer, mientras que el Real tiene estrellas como Mbappé, Vinicius Júnior, Jude Bellingham y Federico Valverde.

¿A qué hora juega Athletic de Bilbao vs. Real Madrid de LaLiga de España?

El partido entre ambos equipos de la Jornada 19 se enfrentarán durante 90 min este miércoles 3 de diciembre en el Estadio de San Mamés, donde las acciones comenzarán a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde puedes ver el partido en VIVO del Athletic de Bilbao vs. Real Madrid?

Podrás disfrutar de este enfrentamiento entre vascos y merengues por medio de Sky Sports, de televisión de cable, así como en el canal 522 del sistema de Izzy TV.

¿Quién tiene mayores probabilidades de ganar entre Athletic de Bilbao vs. Real Madrid?

De acuerdo con casas de apuestas como Caliente, se estima que el rival más fuerte de este enfrentamiento deportivo es el Real Madrid, convirtiéndose en el equipo favorito ante el Athletic Club, pero el futuro del juego se queda a la espera de la culminación de estos minutos.