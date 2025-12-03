Cruz Azul vs Tigres: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de ida de la Liga MX

Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul y Tigres se enfrentan este miércoles 3 de diciembre en la semifinal de ida del Apertura 2025, un duelo que reúne a dos de los equipos más sólidos del torneo. La Máquina llega motivada tras una temporada regular de alto nivel, mientras que los regiomontanos buscan dar un golpe de autoridad en su camino a otra final.

La Máquina saldrá #MuyMexa al campo de juego con rótulos 🎨 en la espalda.



¡Juntos en ruta a la final! 💙 pic.twitter.com/cqbe1B6YT2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 3, 2025

¿A qué hora y en donde será jugará Cruz Azul vs Tigres?

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México), una sede que se ha vuelto su casa, obteniendo victorias importantes, que le sienta muy bien al conjunto celeste y que ha sabido adoptar como casa temporal mientras continúa la renovación del Estadio Azteca. La expectativa es alta, pues ambos clubes suelen protagonizar series cerradas y de mucha intensidad.

¿Por dónde ver el partido?

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN en televisión de paga. Para quienes prefieran plataformas digitales, el partido también estará disponible por ViX, la app oficial de streaming de la Liga MX.

¡No se pierdan la Ida de Semifinales! ⏰



¿Desde dónde lo van a ver, Azules? 💙 pic.twitter.com/fu7lBhXVQB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 3, 2025

Tigres llega con plantel completo y con la experiencia de sus figuras para afrontar un duelo de alta presión, mientras Cruz Azul apuesta por mantener el orden defensivo y aprovechar su buen momento ofensivo. La ida será clave para encaminar la serie previo al encuentro definitivo en el Estadio Universitario.

Con estos ingredientes, el choque entre celestes y felinos promete ser uno de los más atractivos de la liguilla, con dos estilos contrastantes y una rivalidad reciente que ha regalado grandes encuentros. La afición podrá disfrutar de un duelo decisivo que podría marcar el rumbo del torneo.