El Club de Golf La Hacienda será sede del Mexico Championship

Sede. El Club de Golf La Hacienda se vestirá de gala en junio próximo para recibir un torneo del PGA Tour Américas. (Fot)

El PGA Tour Américas dio a conocer este miércoles 3 de diciembre su calendario para la temporada 2026 y de sus 15 torneos que se jugarán en nueve países, a México le tocó uno, el Mexico Championship programado del 4 al 7 de julio próximo en el Club de Golf La Hacienda que se localiza en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los 15 torneos se jugarán entre los meses de abril y octubre, y en esta ocasión el tour culminará en República Dominicana con el PGA Oceans 4 Tour Championship, tras el cual los 10 mejores jugadores de la lista de puntos final ganarán la membresía del Korn Ferry Tour para 2027.

“La calidad de los campos de golf, los patrocinadores y el apoyo de la comunidad en PGA Tour Américas sigue aumentando y el resultado es un tour más competitivo que nunca”, dijo Alex Baldwin, presidenta del PGA Tour Américas y del Korn Ferry Tour, a través de un comunicado.

“Tenemos 15 grandes torneos en nuestro calendario 2026, cada uno de los cuales ofrece una oportunidad para que las futuras estrellas del PGA Tour desarrollen las habilidades necesarias para triunfar en el siguiente nivel, tal como lo han hecho Johnny Keefer y Michael Brennan”, añadió Baldwin.

La temporada 2026 del PGA Tour Américas comenzará con 71 ECP Brasil Open en el Campo Olímpico de Golf de Río, del 16 al 19 de abril y el 94 Abierto Telecom en el Córdoba Golf Club, del 23 al 26 de abril en Córdoba, Argentina.

Tras una pausa de dos semanas el tour continuará con el Diners Club Perú Open, del 14 al 17 de mayo en Los Inkas Golf Club en Lima, Perú, y el Kia Open de Ecuador, del 21 al 24 de mayo en el Quito Tenis y Golf Club en Quito, Ecuador.

Estreno en el Club De Golf La Hacienda

En su paso por México el tour hará parada en el Club de Golf La Hacienda, en Atizapán de Zaragoza con el Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management, del 4 al 7 de junio y de ahí bajará a Colombia con el Inter Rapidísimo Golf Championship, del 11 al 14 de junio, en El Rincón de Cajicá, afueras de Bogotá.

Como nuevo evento del PGA Tour Américas se presenta el Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open, se jugará del 25 al 28 de junio en Crestview Country Club en Wichita, Kansas, Estados Unidos. Este evento fue parte del Korn Ferry Tour hasta el 2025.

El andar del PGA Tour Américas continúa de julio a octubre con cinco eventos en Canadá, uno en los Estados Unidos y pone fin a su temporada con el PGA Oceans 4 Tour Championship en República Dominicana del 15 al 18 de octubre.

¿Quiénes juegan el PGA Tour Américas?

Los jugadores que podrán jugar el PGA Tour Américas en 2026 son: Los ganadores de torneos, los mejores jugadores de la temporada 2025 (del 11 al 80 de la lista de puntos), y los mejores del ranking de PGA Tour University (del 6 al25 de la generación 2025 y quienes estén entre el 11 y 25 de la generación 2026). Otras categorías incluyen a los miembros del Korn Ferry Tour, jugadores que terminaron en el top 10 y top 25 del torneo anterior, los medallistas y empates de la Primera Etapa del Q-School del PGA Tour 2025, los reordenamientos periódicos, las clasificaciones abiertas y las invitaciones del patrocinador (Sponsor Exemptions).

La lista de jugadores miembros en 2026 se completará tras los eventos de la Q-School del PGA Tour Américas a jugarse en marzo en cinco diferentes sedes en los Estados Unidos. Las sedes y fechas de Q-School se anunciarán en diciembre, mientras que las inscripciones se abrirán a mediados de enero.