Chivas es superlíder, pero la historia en Liguilla juega en su contra en Liga MX En su últimos dos lideratos en torneos cortos, Chivas terminó eliminado en Cuartos de Final (Fernando Carranza García)

Con su reciente victoria contra Cruz Azul el pasado domingo, Chivas logró alcanzar el Superliderato, después de 15 años sin conseguirlo, en el Apertura 2026 previo al inicio de la Liguilla. Sumando un total de 13 lideratos en la historia del futbol mexicano.

Guadalajara buscará alzar su título 13 en la Liga MX, después de su último campeonato en el liga mexicana desde 2017. Los primero que tendrá que hacer es derrotar a los Tuzos de Pachuca en los Cuartos de Final para avanzar a la Semifinal del torneo.

La historia del Rebaño Sagrado en torneos cortos

Desde el comienzo de los torneos cortos en el año de 1996, Chivas terminó en primera posición en el tablero general en dos ocasiones: en el Clausura 2008 y en el Apertura 2011, sin contar este último torneo; no obstante, la suerte de los Rojiblancos no permaneció de su lado.

Clausura 2008

En esta ocasión, Chivas, a cargo de Efraín Flores, lideró el tablero general con 33 puntos. Sin embargo, en Cuartos de Final quedó eliminado por Rayados de Monterrey, quién los venció en la Jornada 15 1-0.

Los Albiazules se impusieron de manera contundente en el marcador en ambos partidos; la ida contó con un triplete de Jared Borgetti y un penal de Humberto Suazo, mientras que los Rojiblancos conectaron un penal con Ramón Morales, finalizando el encuentro 4-1.

La vuelta terminó en empate 4-4, provocando que el marcador global 5-8 no favoreciera a Guadalajara, concluyendo su participación en la Liguilla del Clausura 2008 en Cuartos de Final.

Monterrey clasificó en el octavo puesto con 24 puntos totales, en Semifinales fueron eliminados por Santos Laguna con un marcador global 3-3, donde debido a su mejor posición en el tablero, los Lagunenses avanzaron a la Gran Final.

Apertura 2011

Este torneo tampoco terminó con los Rojiblancos alzando el trofeo. Similar a la situación anterior, fueron eliminados en Cuartos de Final por Querétaro.

La ida, que se llevó a cabo en el Estadio Corregidora, terminó con un marcador 2-1 en favor de los Albiazules. Carlos Bueno anotó un doblete contra el gol de Jorge Enríquez. En el segundo partido, el marcador quedó en ceros, generando entonces que los Gallos Blancos avanzaran a Semifinales del torneo.

Durante la temporada regular, los Gallos Blancos vencieron al Rebaño 1-0 en la Jornada 11, llegaron a la Liguilla en la octava posición con 26 puntos. Asimismo, fueron eliminados por Tigres en Semifinales con un marcador global 1-0.

¿Cuáles fueron los patrones en estos dos torneo?

Tomando en cuenta el análisis previo, Chivas se quedó estacando en los Cuartos de Final ante el octavo lugar del torneo, con un marcador en desventaja que le impidió avanzar a Semifinales. Igualmente, ambos equipos lograron vencer a Guadalajara en temporada regular.

Este torneo podría ser una nueva oportunidad para los Rojiblancos de romper su racha de derrotas siendo Líderes del Apertura 2026. La última vez que ambos se enfrentaron el partido terminó en empate 1-1, con una mayor posesión, conexión de pases y menos faltas por parte del equipo de Guadalajara.

Lideratos en torneos largos: la otra cara de la moneda

No obstante, a pesar de no ser favorecido estadísticamente en los torneos cortos, Chivas ganó 8 de 8 Campeonatos de Liga en torneos largos de Primera División en época del Campeonísimo.

Con los torneos largos con Liguilla, quedó ganador en 1 de 2 ocasiones donde Guadalajara fue Superlíder.